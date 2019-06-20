"Хищения в особо крупных размерах": в СБУ назвали причину обысков в Минздраве

СБУ обыскивает Минздрав / ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Министерстве здравоохранения и ГП Строительный центр Минздрава в связи с нарушениями при проведении закупок чиновниками, отвечающими за расширение Института рака.

"По решению Печерского районного суда города Киева сотрудники ГБР осуществляют изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности ГП Государственный строительный центр МЗ Украины", - информирует пресс-служба Минздрава.

В СБУ констатировали в рамках досудебного расследования, что должностные лица Министерства здравоохранения, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Государственного строительного центра Минздрава и должностными лицами частных предприятий подозреваются в присвоении средств в особо крупных размерах, которые они смогли похитить, пользуясь служебным положением.

"Злоупотребляя своим служебным положением, они завладели денежными средствами, выделенными правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе города Киева", — говорится в сообщении силовиков.

По факту уголовного производства следователи продолжают досудебное расследование.

Напомним, в Украине появятся новые медицинские профессии. Минздрав уже зарегистрировал соответствующие изменения в Минюсте.