Соратника Януковича Юру Енакиевского вернули в розыск

Юрий Иванющенко, Енакиевский / forbes.ua

Экс-нардепа от "Партии регионов", соратника Януковича Юрия Иванющенко, известного в узких кругах как Юра Енакиевский, вернули в базу разыскиваемых лиц.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил Украинской правде, что постановление прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении ряда подозреваемых, среди которых и Иванющенко, отменили.

"Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен, соответствующие сведения внесены в розыскной учет. О результатах проинформирована ГПУ", - сказал он.

Таким образом, Иванющенко снова числится в розыске Национальной полиции. Датой его исчезновения указано 15 декабря 2014 года.

Розыск другого фигуранта в деле о рейдерстве "Одесского рынка "7 километр" Сергея Аврамова осуществлялся оперативным подразделением полиции Одесской области.

Среди статей, инкриминируемых бывшему "регионалу", указано присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой, вымогательство чужого имущества, соединенное с насилием или такое, что нанесло ущерб в крупных размерах.

В реестре также указано, что Иванющенко подозревают по ч. 3 ст. 258 - террористический акт, приведший к гибели человека. Ранее вместо этой статьи была ч. 3 чт. 358 - использование заведомо поддельного документа. Позже в Нацполиции "теракт" назвали технической ошибкой и заверили, что информация будет исправлена.

Мера пресечения к Иванющенко не применялась. Ранее у следствия было разрешение суда на его задержание с целью привода. При этом из профиля Иванющенко убрали статью 368-2 ("незаконное обогащение"), по которой его тоже подозревали, но которую отменил Конституционный суд.

Напомним, в феврале 2018 года США сняли санкции против одиозного украинского экс-нардепа Юрия Иванющенко.

Также напомним, в октябре 2015 года нардепы уличили Юрия Иванющенко в финансировании террористов "ЛНР".

Кроме того, сообщалось, в январе 2015 года МВД объявило в розыск Иванющенко, входившего в ближайшее окружение лишенного звания экс-президента Виктора Януковича и известного как Юра Енакиевский.