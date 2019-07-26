СБУ накрыла транспортный трафик из Одессы в "ЛНР"

Автобусы возили людей из Одессы в "ЛНР" и обратно / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины выявила механизм незаконных пассажирских перевозок на территорию, контролируемую террористическими бандформированиями "ЛНР" и обратно.

Как сообщается на сайте спецслужбы, автобусное сообщение организовали жители оккупированный Россией районов Луганской области для сообщения с Одессой.

Уточняется, что границу пересекали в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

Диспетчерами рейсов были двое жителей Харькова. При обысках у подозреваемых изъяты документы и ряд вещественных доказательств.

/ Фото: СБУ

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи продолжают расследовать обстоятельства преступления.

Напомним, Службу безопасности Украины обязали открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко.