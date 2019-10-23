СБУ вывезла из "ЛНР" давшего показания против оккупантов боевика

СБУ задержала пособника боевиков "ЛНР" / ssu.gov

Сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой вывезли с оккупированной территории Донбасса боевика, предоставившего ценные сведения о российской технике и военных.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой 4-й ОМБр 2 АК "Народной милиции "ЛНР". Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях "молодой республики", он вскоре покинул боевиков. Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

Пособник боевиков выразил готовность покинуть оккупированные территории и сотрудничать с украинскими правоохранительными органами. В частности, мужчина дал показания о преступной деятельности боевиков и наличии военной техники из РФ.

По данным СБУ, свидетель не принимал участия непосредственно в боях против военных ВСУ и не совершал других тяжких преступлений, поэтому был освобожден от уголовной ответственности. Помилование стало возможным, поскольку мужчина предоставил украинским правоохранителям важные сведения.

В СБУ напомнили, что лицо, которое добровольно сообщило о преступлении и способствовало его прекращению, освобождается от уголовной ответственности, за исключением организатора или главаря террористической организации.

Напомним, оккупанты в Донецкой и Луганской областях усилили информационные атаки на местных жителей, сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

Как ранее сообщалось, оккупанты на Донбассе объявили полную боевую готовность. На полигонах "Южный" в Донецкой области и "Центральный", Луганская область, одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск.