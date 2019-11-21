Руководил ИГИЛ: в Житомире задержали опасного террориста

Задержание главаря ИГИЛ / пресс-служба ГУ НП Житомирской области

Правоохранители в четверг, 21 ноября, задержали в Житомире гражданина Российской Федерации. По данным полиции, задержанный является главарем одной групп террористической организации Исламского государства.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ НПУ в Житомирской области.

Отмечается, что уроженец Луганской области находился в розыске за убийства. Он долгое время жил в России, а на территории Украины скрывался от следствия. Решается вопрос об экстрадиции.

Напомним, что ранее в Киевской области силовики Украины, США и Грузии в ходе масштабной спецоперации задержали одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ Аль Бара Шишани.