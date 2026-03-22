Зачем французские моряки носят красный помпон: может спасти жизнь

Красный помпон на фуражке французских моряков когда-то защищал голову от ударов, а сегодня остался символом гордости и морской традиции.

Красный помпон у моряков / Коллаж: Главред, скриншоты

Если посмотреть на форму французских моряков, можно заметить яркую деталь — красный шерстяной помпон на безкозырьке. Сегодня это просто традиция, но раньше он имел важное практическое значение. Главред расскажет, какое именно.

Откуда взялись помпоны на безкозырьке

Помпоны на головных уборах носили еще воины в древности, чтобы обозначать свой полк или звание. Во французском флоте правила относительно внешнего вида моряков часто менялись.

Сначала на шапках были небольшие кисточки. В 1871 году власти Франции издали приказ: этот элемент должен был быть обязательно густым и только красного цвета. Со временем кисточка превратилась в круглый помпон, который мы видим сегодня.

Так помпон стал не просто украшением, а символом французского флота. К началу Первой мировой войны безкозырька приобрела свой современный вид.

Зачем были нужны эти помпоны

Главная причина появления помпона — низкие потолки на старых кораблях. Тогда военные суда были очень тесными, и моряки во время работы часто ударялись головой о деревянные или металлические балки.

Основным назначением помпона на безкозырьке моряка была защита головы. Он служил своеобразной подушкой безопасности, смягчая удар и помогая избежать синяков и травм в узких помещениях корабля.

Мягкий шерстяной шарик на верхушке шапки смягчал удар, что позволяло работать в тесных помещениях без травм.

Какое значение помпон имеет сейчас

На современных кораблях потолки достаточно высокие, поэтому защищать голову помпоном больше не нужно. Однако красный помпон оставили как часть официальной формы.

Сегодня этот элемент формы — не только дань традиции, но и символ гордости французских моряков. Он напоминает о временах парусных судов.

Интересно, что привычные зимние шапки с помпонами стали популярными среди обычных людей только в 1960-х годах благодаря музыкантам и футбольным фанатам.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

