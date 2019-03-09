Владимир Этуш умер: биография и легендарные роли актера

Владимир Этуш / Facebook.com

Дата рождения: 6 мая 1922 года, Москва, СССР.

Детство и образование

Владимир Абрамович Этуш родился в Москве в 1922 году в еврейской семье. Интересно, что в документах записан 1923 год рождения, так как в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже, мол, на время призыва в армию будет крепче.

Юноша хотел стать режиссером, но провалился на экзаменах в ГИТИС и в 1940 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте. После возвращения, актер в 1944 году вернулся на четвертый курс училища.

В 1945 году Этуш окончил актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров.

Участие в Великой Отечественной войне

Когда в июне 1941 года началась Великая Отечественная война, Этуш добровольцем ушел на фронт.

Он был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополь. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Был награжден орденом Красной звезды и медалями.

В 1943 году под Запорожьем был тяжело ранен, получил 2-ю группу инвалидности и был комиссован.

Владимир Этуш в 1943 году

Лучшие роли актера

Самые знаменитые кинороли Владимира Этуша - Саахов в "Кавказской пленнице" и стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедиографа Леонида Гайдая.

Также Этуша запомнили по роли инженера Брунса в "12 стульях", Карабаса-Барабаса в "Приключениях Буратино" и коварного мага Мальгрим в "31 июня".

К моменту, когда актер стал Народным артистом всего Союза (1984), к ним добавились роли в лентах "Пьетро в "Тени", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил".

Смерть

Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет 9 марта в 12:30 (11:30 по Киеву). Артист попал в больницу 8 марта, скорая госпитализировала его без сознания в реанимационное отделение одной из московских больниц. Спасти артиста врачам не удалось.

Его дочь Раиса Этуш вероятной причиной смерти назвала остановку сердца.

Личная жизнь

Актер был четырежды женат. Первой супругой стала советская актриса театра и кино Нинель Мышкова.

Затем пять лет актер прожил в браке с советской и российской актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Еленой Измайловой.

После развода с ней Этуш женился на учительнице английского языка Нине Крайновой. В браке у пары родилась дочь Раиса. В 1996 году она стала мамой и родила артисту первого и единственного внука Владимира.

После смерти третьей супруги в 2000 году, Этуш женился на преподавателе английского языка Елене, которая и стала последней любовью актера.