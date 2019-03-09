Дочь Этуша назвала возможную причину смерти актера

Владимир Этуш в роли Семена Семеновича Шпака в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) / teatral-online.ru

Причиной смерти народного артиста СССР Владимира Этуша могли стать проблемы с сердцем.

Об этом сообщила дочь Этуша Раиса, передает RT.

"Это произошло сегодня, буквально 5-10 минут назад. Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце", - рассказала она.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш умер в субботу, 9 марта, в возрасте 96 лет.

Этуш был звездой фильмов "Кавказская пленница" (1967), "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), "12 стульев" (1971), "Солярис" (1968), "Приключение Буратино" (1976). Всего он сыграл в более 30 фильмах, а также у него на счету около 60 ролей в театре.

Кроме того, артисту вручили 44 награды. Он был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".