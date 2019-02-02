Стала известна впечатляющая сумма достройки второго украинского самолета-гиганта Мрия

2 февраля 2019, 20:17

Цифра с каждым годом меняется, подчеркнул Николай Калашников.

самолет, ан-225, Мрия
Ан-225 Мрия / ntonov.com

Сумма, необходимая для достройки второго украинского транспортного самолета-гиганта Ан-225 Мрия, может достигать 400 млн долларов.

Как заявил ведущий конструктор самолета Николай Калашников, по разным оценкам эта сумма колеблется в пределах от 300 до 400 миллионов долларов.

"Цифра с каждым годом меняется. Не только из-за инфляции гривны, но и того же доллара. Время уходит, цены мировые растут… Сумма 500 миллионов долларов никогда не фигурировала, где-то 400 с чем-то фигурировала сумма, по предварительным расчетам", - сказал он в интервью, опубликованном на YouТube-канале Государственного музея авиации имени Антонова.

Напомним, ранее в Киеве избили сотрудника завода "Антонов" - авиаконструктора Виктора Ковальського, который является одним из создателей Ан-225.

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самолет Мрия Ан-225
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