Стала известна впечатляющая сумма достройки второго украинского самолета-гиганта Мрия

Ан-225 Мрия / ntonov.com

Сумма, необходимая для достройки второго украинского транспортного самолета-гиганта Ан-225 Мрия, может достигать 400 млн долларов.

Как заявил ведущий конструктор самолета Николай Калашников, по разным оценкам эта сумма колеблется в пределах от 300 до 400 миллионов долларов.

"Цифра с каждым годом меняется. Не только из-за инфляции гривны, но и того же доллара. Время уходит, цены мировые растут… Сумма 500 миллионов долларов никогда не фигурировала, где-то 400 с чем-то фигурировала сумма, по предварительным расчетам", - сказал он в интервью, опубликованном на YouТube-канале Государственного музея авиации имени Антонова.

Напомним, ранее в Киеве избили сотрудника завода "Антонов" - авиаконструктора Виктора Ковальського, который является одним из создателей Ан-225.