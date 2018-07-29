Уникальный проект: Ан-225 "Мрия" завершил серию полетов в Боливии: фото, видео

Украинский сверхтяжелый транпортный самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Авиалинии Антонова", который является единственным в мире и уникальным, успешно выполнил завершающий 12-й рейс по доставке грузов в рамках самого большого по количеству последовательных полетов проекта в истории эксплуатации этого самолета на коммерческом рынке.

В рамках этой грандиозной логистической операции из Чили в Боливию "Мрия" перевезла 12 генераторов для теплоэлектростанции на заказ компании Hansa Meyer Global Transport GmbH & Co, сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

В каждом рейсе "Мрия" доставляла груз весом до 160 тонн. При этом начальная конфигурация грузов не позволяла загрузить их в кабину самолета. Для решения этой проблемы потребовалось изменить конструкцию такелажных узлов.

Читайте также В Сети появилось видео, как выглядит взлет из кабины сверхтяжелого самолета Ан-225 "Мрия"

Напомним, Ан-225 "Мрия" – это крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Главный конструктор авиационного судна – Виктор Толмачов. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 тонн является самым тяжелым самолетом в мире.

Ранее появилось видео того, как украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" во время посадки в Боливии пролетел под проводами линии электропередач, шокировав этим окружающих.