Поезд Киев – Москва стал самым прибыльным в 2018 году

В Укрзализныце рассказали о прибыльности поездов в РФ

В Укрзализныце заявили о том, что наибольшую прибыль компании, среди всех международных поездов, принес поезд №5/6 сообщением Киев - Москва.

Кроме того, поезда, которые курсируют в направлении РФ, остаются прибыльными несмотря на то, что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении Европы, пишут Українські Новини со ссылкой на данные УЗ.

Также был опубликован список самых прибыльных поездов международного соединения:

1. п. №5/6 "Киев-Москва" – наполненность 72%, прибыль составила 120 млн грн

2. п. №23/24 "Одесса-Москва" – наполненность 85%, прибыль составила 56 млн грн

3. п. №73/74 "Ковель-Москва" – наполненность 80%, прибыль – 30 млн грн

4. п. №61/62 "Николаев-Москва" – наполненность 80%, прибыль – 16,7 млн грн

5. п. №53/54 "Киев-Санкт-Петербург" – наполненность 61%, прибыль – 14,4 млн грн.

Ранее в Укрзализныце заявили о намерении снизить периодичность поездок нескольких пассажирских ж/д составов в РФ.