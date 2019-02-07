Прочь от Москвы: В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда в Россию "пустят под нож"

Поезд "УЗ" / Укрзализныця

ПАО "Укрзализныця" снизит периодичность поездок еще нескольких пассажирских ж/д составов в Российскую Федерацию.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госкомпании. "Еще один поезд в Российскую Федерацию изменит периодичность курсирования. С 31 марта двогруппный поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо каждый день", − говорится в тексте.

Кроме того, с 25 февраля госкомпании уменьшит периодичность курсирования поезда № 20/19 сообщением "Харьков – Москва".

"Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами", - заявили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала сокращать число поездов в РФ, а также объявила о планах сократить число проводников.