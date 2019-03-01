Война и паника: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара весной

Ситуация на валютном рынке может измениться / news.online.ua

На валютном рынке Украины в ближайшее время вряд ли произойдут какие-то потрясения. Одним из факторов является то, что под выборы в Украину заходит традиционно много наличных денег, которые обменивают на гривны и раздают на избирательную кампанию.

"Это поддерживает курс, и Нацбанк даже сейчас выкупает доллары на межбанке. Поэтому, я думаю, до выборов существенных потрясений не следует ожидать", - подчеркнул старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Владимир Дубровский.

По его мнению, ситуация на валютном рынке может измениться в случае агрессии России. Ведь, насколько известно, поведение этой страны - непредсказуемое.

"Курс может измениться в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств. Потому что никто не знает, чем закончится эта избирательная кампания, как она будет развиваться. Также неизвестно, чего ждать от России. Такие вещи всегда является фактором риска", - говорит эксперт.

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Он также спрогнозировал, что курс может поменяться в зависимости от того, кто будет побеждать.

"Но даже если победит непредсказуемый кандидат и будут кратковременные потрясения, в долгосрочном периоде, если не начнется полномасштабный мировой экономический кризис, пока что гривне ничего не угрожает", - отметил Дубровский в комментарии rbc.ua.

Он добавил, что значительная дестабилизация курса может быть спровоцирована агрессивными действиями со стороны России.

"Курсу доллара вредит нагнетание ситуации, паника. Но поводов для паники сейчас нет. Фундаментально у нас пока все более-менее в порядке", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экономист рассказал, когда ждать ослабления гривны.