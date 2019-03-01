"Долги возросли": стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Украинцы задолжали за коммуналку 62 миллиарда гривен / Reuters

В Украине задолженность граждан за коммунальные услуги снова возросла и составила 62 миллиарда гривен, больше всего украинцы задолжали за поставки природного газа.

По состоянию на конец января долги за газ достигли 29,1 млрд гривен, а за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 20 млрд, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В ведомстве добавили, что задолженность за содержание домов и сооружений и придомовых территорий составила 4,1 млрд, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод — 3,1 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,6 млрд, а за поставку электроэнергии — 5, 7 млрд гривен.

Украинцы задолжали за коммуналку 62 миллиарда гривен / Скриншот с документа Госстата

Напомним, с 25 января в Украине заработала новая методика расчета потерь воды в многоквартирных домах. Новые суммы, высчитанные по этой методике, украинцы увидят в платежках за февраль.