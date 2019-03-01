Гаагский суд принял решение по активам Нафтогаза в Крыму

1 марта 2019, 13:32

В Нафтогазе подсчитали, какую сумму Россия должна ему выплатить в качестве компенсации за "отжатые" активы.

суд, молоток
суд, молоток / delate.info

В нидерландском городе Гаага международный арбитражный суд признал, что в захваченном Крыму Российская Федерация незаконно экспроприировала активы украинской Национальной акционерной компании Нафтогаз.

Украина доказала в суде, что РФ должна предоставить Нафтогазу компенсацию за потерю активов, рассказал на брифинге глава правления НАКа Андрей Коболев, пишет УНИАН.

По словам управленца, украинская компания оценивает сумму компенсации, которую ей должна выплатить Россия, в около 5 млрд долларов.

"Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать…", — заявил Коболев.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром военных России провели псевдореферендум о статусе полуострова, на котором большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

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Россия суд Крым Нафтогаз Андрей Коболев
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