"Это не предел": эксперты объяснили предвыборную лихорадку на валютном рынке

29 марта 2019, 11:13

После голосования 31 марта доллар может дорожать на эмоциях.

Валюта доллары евро
Валютный рынок лихорадит накануне выборов / REUTERS

Лихорадка на валютном рынке, которая наблюдается накануне президентских выборов, имеет несколько причин.

Одна из них является чисто предвыборной: украинский бизнес понимает, что после голосования 31 марта, доллар может дорожать на эмоциях, потому не хочет его сейчас продавать, подчеркивается в материале ubr.ua.

При этом экспортеры создают валютный дефицит, а из-за все тех же выборов растет спрос на валюту: ее активно скупают иностранцы - на всякий случай закрывали сделки по Украине.

Еще одна причина - спекулятивная. Доллар стали активнее покупать, чтобы приобрести евро, ведь накануне европейская валюта сильно упала на мировом рынке, и многим не терпелось накупить ее по минимальным ценам, отмечается в материале.

И наконец третья причина - налоговая. Стало известно о выплате Госказначейством возмещений НДС на 3,5 млрд. грн. Как только бизнес получил крупную партию гривны, стал еще меньше продавать свою валютную выручку.

"Спрос на валюту разогревался преимущественно спекулятивными факторами как внутренними предвыборными, так и внешними, связанными с очередным разворотом курсовой пары доллар-евро в сторону "американца". В свою очередь, предложение на растущем курсовом тренде держится на минимуме в ожидании оптимальной точки входа", - пояснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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При этом финансисты практически не сомневаются в дальнейшем подорожании доллара и говорят, что нынешний скачок - далеко не предел.

"С учетом крупной суммы на возмещении НДС можно ждать открытия межбанка в рамках 27,27-27,35 грн./$. И если не случится никакого чуда, то валютные котировки еще приподнимутся. После выплат Госказначейства, у бизнеса будет предостаточно гривны, и не будет мотивации продавать доллар в больших количествах", - добавил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой во время чата в Главреде предрек нерадужную перспективу гривне.

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