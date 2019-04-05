Ограничение транзита: в ВТО подтвердили поражение Украины в споре с РФ

За РФ остается право вводить ограничения на транзит украинских товаров / @worldtradeorganization

Всемирная торговая организация обнародовала официальный отчет по поводу права России вводить ограничения на транзит украинских товаров.

Согласно опубликованному документу, группа экспертов ВТО объяснила это решение требованиями безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.

Также в отчете подчеркивается, что за РФ остается право вводить ограничения на транзит украинских товаров во время чрезвычайной ситуации в международных отношениях.

Также эксперты ВТО добавили, что в случае, если бы Россия ввела указанные меры в обычное время, то Украина могла бы оспорить их в соответствии со статьей 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Напомним, ранее Украина обжаловала вынесенное ранее решение ВТО в споре с РФ о пошлинах на нитрат аммония, которое также было вынесено в пользу последней.

В июле 2018 года Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства.