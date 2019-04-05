Ограничение транзита: в ВТО подтвердили поражение Украины в споре с РФ

За РФ остается право вводить ограничения на транзит украинских товаров, решили в ВТО.
Всемирная торговая организация обнародовала официальный отчет по поводу права России вводить ограничения на транзит украинских товаров.
Согласно опубликованному документу, группа экспертов ВТО объяснила это решение требованиями безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.
Также в отчете подчеркивается, что за РФ остается право вводить ограничения на транзит украинских товаров во время чрезвычайной ситуации в международных отношениях.
Также эксперты ВТО добавили, что в случае, если бы Россия ввела указанные меры в обычное время, то Украина могла бы оспорить их в соответствии со статьей 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Напомним, ранее Украина обжаловала вынесенное ранее решение ВТО в споре с РФ о пошлинах на нитрат аммония, которое также было вынесено в пользу последней.
В июле 2018 года Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства.