"Существенное снижение": аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю

На следующей неделе в Украине существенно снизится курс доллара, спрогнозировал аналитик / Reuters

Старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что в Украине на следующей неделе, 6-12 мая, курс доллара к гривне может существенно снизиться и составить 26,4 грн за один "бакс".

На протяжении ближайшей недели в банках один доллар будет стоит около 26,4/26,6 грн, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, через неделю доллар на межбанке может торговаться около 26,5 грн.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне…", — отметил аналитик.

На четверг, 2 мая, Национальный банк установил курс доллара к гривне на уровне 2649,2737 грн, а на 26 апреля курс составлял 2661,9328 грн.

По данным компании Укрдилинг, в четверг на межбанке торги по доллару начались в диапазоне 26,4500-26,5000 грн.

Ранее старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин спрогнозировал, что в Украине провал реформ и пауза в работе с кредиторами не позволит удержать гривну на фоне пиковых выплат по госдолгу в 2019 и 2020-м, в конце текущего года курс гривны может оказаться в коридоре 30,5-31,5 грн за один "зеленый".

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".