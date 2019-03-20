Курс валют в Украине: евро дорожает быстрее, чем доллар

Темпы роста доллара и евро замедлились / Reuters

Курс доллара в Украине продолжает триумфальное шествие вверх, отыгрывая падение последних недель.

По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара к гривне вырос на 3 копейки, курс евро прибавил в цене 5 копеек. При этом темпы роста замедлились: вчера подорожание доллара и евро составило 12 копеек и 25 копеек соответственно.

НБУ установил на 20.03.2019 такие курсы валют:

1 доллар США – 27,1608 грн/$;

1 евро – 30,8492 грн/евро;

10 российских рублей – 4,223 грн.

Как отметил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, рост курса доллара приобрел устойчивую тенденцию.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Ранее отмечалось, что подняться выше 26,4 грн/$ доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.