Курс доллара в Украине рванул вверх, его обгоняет евро – что дальше / Униан

Курс валют в Украине сменил вектор и, не дождавшись мартовских выборов 2019, демонстрирует в последние дни уверенное движение вверх.

По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара к гривне вырос на 12 копеек, а курс евро в Украине укрепился сразу на 25 копеек.

И это еще не предел, отмечают эксперты.

Помимо приближения президентских выборов на курс валют в Украине влияет и другое ожидание рынка.

"…влияние на курс украинской валюты оказывает ожидание того, что правительство Украины 20 марта может одобрить новый трудовой контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым до 2020 года. Вероятно, вплоть до 31 марта курс гривны продолжит идти вниз, в ближайшей перспективе она будет стремиться к уровню 27,2-27,3 грн/$", – прогнозирует аналитик ГК Forex Club Денис Повторенко.

Пока что НБУ установил на 19.03.2019 такие курсы валют:

1 доллар США – 27,1318 грн/$;

1 евро – 30,7919 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1955 грн.

Ранее отмечалось, что подняться выше 26,4 грн/$ доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.