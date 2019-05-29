Экономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу 2019-го

В конце 2019-го в Украине курс доллара может быть в районе 28-29 гривен за "бакс", сказал экономист / Reuters

Экономист Тарас Козак спрогнозировал, что в Украине к концу 2019 года курс доллара будет в районе 28-29 гривен за один "бакс".

В конце года в нашей стране курс доллара традиционно растет, а потом гривна укрепляется, рассказал эксперт Обозревателю.

Собеседник отметил, что украинский Нацбанк с начала 2019-го выкупил на межбанковском рынке "почти 1,5 млрд лишних долларов, которые никто не покупал" и теперь, если будет большой спрос на доллары, НБУ сможет его удовлетворить.

"Если бы Нацбанк эти средства не выкупил, у нас был бы сегодня курс на уровне 23-24 грн за доллар… Будет курс к концу года 29 грн за доллар или не будет — об этом многие спорят. Я думаю, где-то в районе 28-29 грн за доллар он будет…", — сказал Козак.

Напомним, на 29 мая НБУ установил курс доллара на уровне 26,41 грн за "бакс" (28 мая курс был 26,33 грн). В Киеве на черном рынке — в обменниках — 28 мая курс доллара был около 26,35 грн за "бакс", а 29 числа — в среднем около 26,50 грн за "зеленый".

В утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".