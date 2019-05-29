Доллар и евро в Украине рванули вверх по всем фронтам

29 мая 2019, 11:44

Дорожает как наличный, так и безналичный курс валют.

Курс доллара в Украине резко пошел вверх.
Курс доллара резко пошел вверх / Униан

Курс доллара в Украине резко пошел вверх.

Официальный курс валют резко развернулся в сторону девальвации. Тенденцию быстро просекли и уличные менялы.

Курс валют от НБУ на 28 мая

Нацбанк Украины на 29.05.2019 повысил курс доллара еще на 8 копеек (в дополнение к вчерашним 15 копейкам) – до 26,4061 грн/$.

Официальный курс евро в Украине лихорадит: сегодня он вырос на 7 копеек, хотя еще вчера падал на 14 копеек (а перед этим рванул вверх на 28 копеек) – до 29,5537 грн/евро на эту среду.

Валютный прогноз

Ранее эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ.

"...при позитивном решении о транше, пусть и позже, курс гривны останется стабильным. Но и при негативном решении давление на курс будет не раньше декабря, а скорее всего, в I квартале 2020 года", – пояснил экономист Иван Никитченко.

Также эксперты рассказали, когда ждать 30 грн/$. Экономика имеет небольшой "жирок", который недолго может удержать гривну.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке 29-05-2019 рванул вверх сразу после открытия: котировки взмыли вверх сразу на 17 копеек – до 26,69 грн/$ в продаже, а в покупке – до 26,65 грн/$.

Курс евро на межбанке в продаже вырос на 9 копеек – до 29,77 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

В среднем, курс доллара в обменниках Киева поднялся со вчерашних 26,35 грн/$ до 26,50 грн/$.

Наличный курс покупки евро составляет: покупают у людей по 29,48 грн/евро, а продают – по 29,63-30,00 грн/евро.

Средний показатель продажи доллара в интернете также вырос – с 26,47 грн/$ до 26,52 грн/$. Покупают доллар в среднем по 26,33 грн/$.

Наличный евро в интернете подрос почти на 9 копеек – до 29,27-29,86 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке поднялся. В Привате доллары покупают по 26,25 грн/$, а продают по 26,6 грн/$. 

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,1-29,75 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,10 грн/$ (поднялся на 5 копеек), а продают населению по 26,65 грн/$ (вырос на 7 копеек). 

Курс евро к гривне составляет 28,95-29,70 грн/евро (вырос и в продаже, и в покупке на 5 копеек).

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