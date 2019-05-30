Доллар и евро в Украине пустились во все тяжкие

30 мая 2019, 09:36

Подскочил как официальный курс валют, так и уличные котировки у менял.

курс доллара, курс евро в Украине
Доллар и евро в Украине пустились во все тяжкие / ubr.ua

Курс доллара в Украине продолжает резко идти вверх. И причин для торможения аналитики пока не находят.

Подскочил как официальный курс валют, так и уличные котировки у менял.

Курс валют от НБУ на 30 мая

Нацбанк Украины на 30.05.2019 повысил курс доллара сразу на 28 копеек (перед этим он вырос на 15 копеек во вторник и 8 копеек в среду) – до 26,6833 грн/$.

Официальный курс евро в Украине подскочил почти столь же стремительно – на 21 копейку, до 29,7679 грн/евро.

Валютный прогноз

Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца года.

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин напомнил, что на май-июль приходится пик по валютным ОВГЗ: нужно выплатить 1,7 млрд долларов. С другой – давить на валютный рынок будет и погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле.

"Вероятно, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины", – добавил Данилишин.

Всё это будет играть против гривны.

В свою очередь экономист Тарас Козак спрогнозировал, что в Украине к концу 2019 года курс доллара будет в районе 28-29 грн/$.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке 29-05-2019 закрылся на уровне 26,7-26-74 грн/$: в продаже он вырос на 22 копейки.

Курс евро на межбанке в продаже подрос на 11 копеек – до 29,79 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

В среднем, курс доллара в обменниках Киева также подскочил – до 26,65 грн/$ (то есть средний показатель подтянулся вверх сразу на 15 копеек).

Наличный курс евро составляет 29,62-29,8 грн/евро (он немного просел).

В интернете доллар предлагают купить у населения в среднем за 26,4 грн/$, а продать согласны по 26,62-26,8 грн/$.

Наличный евро в интернете подрос более чем 11 копеек – до 29,33-29,93 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке продолжает расти. В Привате доллары покупают по 26,4 грн/$, а продают по 26,75 грн/$ (курс вырос на 15 копеек). 

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,2-29,85 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,30 грн/$ (поднялся на 20 копеек), а продают населению по 26,85 грн/$ (также вырос на 20 копеек). 

Курс евро к гривне составляет 29-29,90 грн/евро.

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