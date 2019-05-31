Курс доллара в Украине зажали в тиски: что будет с баксом дальше / 1zoom.ru

После резкого роста курса доллара в Украине на этой неделе – Нацбанк решил придержать лошадей: на понедельник, 3 июня, НБУ официальный курс опустил. Правда, всего на 2 копейки – до 26,8546 грн/$.

Просели также котировки межбанка и наличный курс доллара.

Насколько похудел бакс и как долго это продлится – в материале Главреда.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Межбанк 31 мая закрылся снижением безналичного курса доллара на 9 копеек – до 26,83-26,86 грн/$.

Курс доллара: черный рынок

Следом за межбанком просел и наличный курс доллара в обменниках – на 5-10 копеек, до 26,65-26,8 грн/$, если брать в среднем.

Валютный прогноз

На следующей неделе финансисты ждут курс доллара на уровне 26,80-26,90 грн/$, пишет UBR.ua.

"В первой половине недели спрос на валюту может подрастать за счет вывода дивидендов нерезидентами. Однако не исключено, что другие иностранцы — покупатели гривневых гособлигаций – соблазняться возросшим курсом доллара. И станут активнее продавать его на межбанке, выравнивая рынок", – пояснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

А финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказал Обозревателю о двух сценариях для доллара. При негативном доллар будет у отметки 27 грн/$.

"В случае негативных новостей со стороны МВФ; если внешние рынки под влиянием торговых войн будут показывать снижение, думаю, будут трудности и у гривны", – заявил он.

При позитивном сценарии курс доллара в июне 2019 опустится до 25,9 грн/$.

Нового витка девальвации эксперт ждут к концу лета. По его прогнозу, доллар достигнет 27 грн/$ в продаже.

А экономический эксперт Андрей Новак ранее объяснил Главреду, что на курс повлияла информация о том, что МВФ отложил выделение очередного транша для Украины.

Читайте такжеУже официально: Миссия МВФ рассталась с УкраинойПо его словам, особых финансовых и экономических причин для девальвации гривны нет.

"У нас достаточно золотовалютных резервов – 19,3 млрд долларов. И ближайшие три-пять месяцев, то есть до получения очередного транша, Украина вполне может пережить, учитывая эту финансовую подушку золотовалютных резервов. Поэтому, если падение гривны продолжиться и дальше, то это уже политическая девальвация, а не экономическая", – заявил Новак.