Курс валют на 31 мая: доллар и евро близки к психологическим отметкам

В Украине подскочил курс доллара и курс евро / Reuters

Украинский Национальный банк серьезно снизил курс гривны по отношению к доллару и евро — американская и европейская валюты приблизились к психологическим отметкам в 27 и 30 гривен соответственно.

Курс доллара повышен на 19 копеек, а курс евро — на 15 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные НБУ.

Курс валют от Нацбанка на 31 мая:

Стоимость 100 долларов составляет 2687,2573 грн (30 мая — 2668,3376);

Стоимость 100 евро составляет 2991,9923 грн (2976,7974).

Наличный курс валют на 31 мая

Сегодня в Киеве в банках столицы доллары покупают по стоимости от 26,60 до 26,85 грн за один "зеленый", а продают "баксы" по цене от 26,83 до 27,10 грн, сообщает finance.ua.

ПриватБанк, курс валют

В ПриватБанке доллары покупают по 26,7 грн, а продают по стоимости 27 грн за один "зеленый".

Курс, ПриватБанк / Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,50 грн, а продают по 27,05. Курс евро к гривне составляет 29,15/30,15 грн, а курс рубля — 0,25/0,4220 грн.

Курс доллара, черный рынок

В Киеве на черном рынке в среднем доллары покупают по 26,75 грн, а продают по 26,83 грн за один "бакс".

Курс, межбанк

В четверг после открытия межбанка курс доллара был на уровне 26,76 — 26,80 грн за "зеленый", а к закрытию курс американской валюты достиг отметок в 26,91 — 26,95 грн, сообщает Укрдилинг.

Ранее экономист Тарас Козак спрогнозировал, что в Украине к концу 2019 года курс доллара будет в районе 28-29 гривен за один "бакс".

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".