Доллар резко подорожал: почему и что будет дальше

В Украине резко подскочил курс доллара – в течении дня на межбанковском валютном рынке стоимость американской валюты выросла на 20 копеек. А уже после обеда в обмениках Киева доллар продавали по 27 грн.

Экономический эксперт Андрей Новак объяснил Главреду, что произошло на валютном рынке и чего ждать дальше.

"На курс гривны по отношению к доллару, а произошла небольшая девальвация нашей валюты, повлияла информация о том, что Международный валютный фонд отложил выделение очередного транша для Украины. И это связанно с политическими причинами - проведением досрочных парламентских выборов. А МВФ необходимо иметь понимание, кто будет в следующем правительстве нашей страны. Речь идет о полноценных подписантах со стороны Украины, это премьер-министр и министр финансов", - объясняет Новак.

Читайте такжеЭкономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу 2019-гоС другой стороны, добавляет эксперт, особых финансовых и экономических причин для девальвации гривны нет.

"У нас достаточно золотовалютных резервов – 19,3 млрд. долларов. И ближайшие три-пять месяцев, то есть, до получения очередного транша, Украина вполне может пережить, учитывая эту финансовую подушку золотовалютных резервов. Поэтому, если падение гривны продолжиться и дальше, то это уже политическая девальвация, а не экономическая", - уточняет Андрей Новак.

По его словам, то, что мы не успели выйти из президентской кампании и сразу же окунулись в парламентскую, говорит о жестком противостоянии между новой командой и старыми лицами у власти.

"И ясное дело, что представители старых команд, которые и сейчас находятся при власти в руководстве правительства и НБУ, хотят подорвать доверие и высокий рейтинг нового президента и его команды. И для этого нужно дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране, в том числе через такой механизм, как девальвация национальной валюты. И я не исключаю, что такая ситуация является последствием политических действий предыдущей власти для снижения рейтинга новоизбранного президента", - считает экономический эксперт.

Читайте такжеКурс доллара тянется вверх: эксперты дали валютный прогноз для УкраиныПо его словам, период, по которому можно судить о дальнейшей тенденции с курсом валют, еще не прошел.

"Такая ситуация происходит всего несколько дней, и это еще не тенденция. Нужно дождаться завершения этой недели и посмотреть, что будет в начале следующей. Если падение будет ежедневно продолжаться, значит пошли политические процессы. И в дальнейшем все будет зависеть от действий нового президента и его команды. Я считаю, что на такие вещи как курс, они должны реагировать", - уточнил Новак.

При перекосах на валютном рынке, объясняет собеседник, нужно делать все, чтобы не допускать ощутимых скачков.

"Если тенденция с девальвацией в ближайшие 3-5 дней продержится, то они должны сказать руководству Нацбанка и Кабмину, что курс и его стабилизация - это сейчас самый главный вопрос, поэтому необходимо сделать все, чтобы его удержать", - резюмирует эксперт.