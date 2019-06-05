Доллар в Украине пробил психологическое дно и нацелился на новые высоты / 1fin.biz

Курс доллара в Украине не просто бежит вверх, а несется туда стремительно.

Растет как официальный курс НБУ, так и наличный курс доллара у менял.

Курс валют от НБУ на 5 мая

Официальный курс доллара к гривне на сегодня подскочил на 25 копеек, а к евро – и вовсе на 44 копейки. Вчера гривна уступила доллару и евро 10 и 20 копеек соответственно.

Курсы валют НБУ на 05.06.2019:

1 доллар США — 27,2069 грн/$;

1 евро — 30,5914 грн/евро;

1 польский злотый — 7,147 грн;

10 российских рублей — 4,1753 грн.

Валютный прогноз

Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.

В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Вчера курс доллара на межбанке в продаже вырос на 5 копеек – до 27,15 грн/$, а в покупке – до 27,10 грн/$. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек – до 30,54 грн/евро.

5 июня курс доллара на межбанке пытаются обвалить: валютные торги открылись снижением безналичных котировок на 9 копеек – до 27,06 грн/$ в продаже, а в покупке – до 27,03 грн/$. Курс евро в продаже опустился на 7 копеек – до 30,47 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара резко подскочил еще накануне и немного притормозил с утра среды. В интернете доллар в среднем можно купить по 26,71 грн/$, а продать – по 26,56 грн/$.

В обменниках Киева доллар покупают у людей в среднем по 26,85 грн/$, а продают желающим – по 26,93 грн/$.

Наличный курс евро немного вырос в покупке, но снизился в продаже – до 30,05-30,28 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке также растет. В Привате доллары покупают по 26,7 грн/$, а продают по 27,10 грн/$.

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,7-30,45 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,60 грн/$, а продают населению по 27,30 грн/$.

Курс евро к гривне составляет 29,45-30,65 грн/евро.