Все курсы дня: доллару и евро в Украине прикрутили хвосты

Доллару и евро в Украине прикрутили хвосты / 1zoom.ru

Курс доллара в Украине обвалили. Вслед за официальный курсом опустились и котировки у уличных менял.

Курс валют от НБУ на 10 июня

Официальный курс доллара к гривне на сегодня просел на 20 копеек, а к евро – на 21 копейку.

Курсы валют НБУ на 10.06.2019:

1 доллар США — 26,5957 грн/$;

1 евро — 29,9813 грн/евро;

1 польский злотый — 7,019094 грн;

10 российских рублей — 4,0892 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население покупать валюту по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.

В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

10 июня курс доллара на межбанке снизился на 8 копеек в продаже: валютные торги открылись на уровне 26,45 грн/$, курс в покупке составлял 26,43 грн/$. Курс евро на межбанке в продаже опустился на 12 копеек – до 29,90 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Курс доллара в банках Украины 10.06.2019 составляет в среднем 26,38-26,65 грн/$.

В обменниках Киева наличный курс доллара на 10 июня также снизился до 26,45-26,65 грн/$ в продаже. А выкупают бакс у людей, в среднем, по 26,3 грн/$.

Наличный курс евро – 29,55-30,15 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке просел. В Привате доллары покупают по 26,25 грн/$, а продают по 26,6 грн/$.

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,25-30,0 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,30 грн/$, а продают населению по 26,80 грн/$.

Курс евро к гривне составляет 29,25-30,25 грн/евро.