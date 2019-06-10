Все курсы дня: доллару и евро в Украине прикрутили хвосты

Вслед за официальный курсом опустились и котировки у уличных менял.
Курс доллара в Украине обвалили. Вслед за официальный курсом опустились и котировки у уличных менял.
Курс валют от НБУ на 10 июня
Официальный курс доллара к гривне на сегодня просел на 20 копеек, а к евро – на 21 копейку.
Курсы валют НБУ на 10.06.2019:
- 1 доллар США — 26,5957 грн/$;
- 1 евро — 29,9813 грн/евро;
- 1 польский злотый — 7,019094 грн;
- 10 российских рублей — 4,0892 грн.
Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население покупать валюту по официальному курсу НБУ не может.
Валютный прогноз
Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.
В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.
Курс валют: котировки доллара на межбанке
10 июня курс доллара на межбанке снизился на 8 копеек в продаже: валютные торги открылись на уровне 26,45 грн/$, курс в покупке составлял 26,43 грн/$. Курс евро на межбанке в продаже опустился на 12 копеек – до 29,90 грн/евро.
Курс доллара: черный рынок
Курс доллара в банках Украины 10.06.2019 составляет в среднем 26,38-26,65 грн/$.
В обменниках Киева наличный курс доллара на 10 июня также снизился до 26,45-26,65 грн/$ в продаже. А выкупают бакс у людей, в среднем, по 26,3 грн/$.
Наличный курс евро – 29,55-30,15 грн/евро.
ПриватБанк: курс валют
Курс валют в ПриватБанке просел. В Привате доллары покупают по 26,25 грн/$, а продают по 26,6 грн/$.
Курс евро в ПриватБанке составляет 29,25-30,0 грн/евро.
Курс валют: Ощадбанк
В Ощадбанке доллары покупают по 26,30 грн/$, а продают населению по 26,80 грн/$.
Курс евро к гривне составляет 29,25-30,25 грн/евро.