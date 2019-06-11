Доллару и евро в Украине натянули курсовой нос

Курс доллара и евро теряет десятки копеек в борьбе с гривной.
Курс доллара в Украине обвалили. Вслед за официальный курсом опустились и котировки у уличных менял.
Курс валют от НБУ на 11 июня
Официальный курс доллара к гривне на сегодня упал еще на 22 копейки (плюс ко вчерашним 20 копейкам), а евро к гривне – на 17 копеек (вчера падение составляло 21 копейку).
Курсы валют НБУ на 10.06.2019:
- 1 доллар США — 26,375 грн/$;
- 1 евро — 29,8064 грн/евро;
- 1 польский злотый — 6,9904 грн;
- 10 российских рублей — 4,0707 грн.
Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.
Валютный прогноз
Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.
В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.
Курс валют: котировки доллара на межбанке
Курс доллара на межбанке 10 июня 2019 снизился в продаже на 21 копейку – до 26,32 грн/$, а в покупке – до 26,30 грн/$. Курс евро на межбанке 10.06.2019 в продаже рухнул на 28 копеек – до 29,74 грн/евро.
Курс доллара: черный рынок
Курс доллара в банках Украины 10.06.2019 составляет в среднем 26,32-26,53 грн/$, евро продают в среднем по 30 грн/евро.
Курсовой коридор котировок продажи и покупки заметно сузился.
В обменниках Киева наличный курс доллара на 11 июня также снизился до 26,35-26,40 грн/$ в продаже. А выкупают бакс у людей, в среднем, по 26,3 грн/$.
Наличный курс евро – 29,7-29,8 грн/евро.
ПриватБанк: курс валют
Курс валют в ПриватБанке просел. В Привате доллары покупают по 26,1 грн/$, а продают по 26,45 грн/$ (и в покупке, и в продаже курс снизился на 15 копеек).
Курс евро в ПриватБанке составляет 29,1-29,9 грн/евро (также упал на 10-15 копеек).
Курс валют: Ощадбанк
В Ощадбанке доллары покупают по 26,15 грн/$, а продают населению по 26,60 грн/$ (курс опустился на 15 и 20 копеек соответственно).
Курс евро к гривне составляет 29,15-30,0 грн/евро (снизился на 10 и 25 копеек).