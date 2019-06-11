Доллару и евро в Украине натянули курсовой нос

11 июня 2019, 10:25

Курс доллара и евро теряет десятки копеек в борьбе с гривной.

Доллару и евро в Украине натянули курсовой нос
Доллару и евро в Украине натянули курсовой нос / Униан

Курс доллара в Украине обвалили. Вслед за официальный курсом опустились и котировки у уличных менял.

Курс валют от НБУ на 11 июня

Официальный курс доллара к гривне на сегодня упал еще на 22 копейки (плюс ко вчерашним 20 копейкам), а евро к гривне – на 17 копеек (вчера падение составляло 21 копейку). 

Курсы валют НБУ на 10.06.2019:

  • 1 доллар США — 26,375 грн/$;
  • 1 евро — 29,8064 грн/евро;
  • 1 польский злотый — 6,9904 грн;
  • 10 российских рублей — 4,0707 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.

В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке 10 июня 2019 снизился в продаже на 21 копейку – до 26,32 грн/$, а в покупке – до 26,30 грн/$. Курс евро на межбанке 10.06.2019 в продаже рухнул на 28 копеек – до 29,74 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Курс доллара в банках Украины 10.06.2019 составляет в среднем 26,32-26,53 грн/$, евро продают в среднем по 30 грн/евро.

Курсовой коридор котировок продажи и покупки заметно сузился. 

В обменниках Киева наличный курс доллара на 11 июня также снизился до 26,35-26,40 грн/$ в продаже. А выкупают бакс у людей, в среднем, по 26,3 грн/$.

Наличный курс евро – 29,7-29,8 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке просел. В Привате доллары покупают по 26,1 грн/$, а продают по 26,45 грн/$ (и в покупке, и в продаже курс снизился на 15 копеек). 

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,1-29,9 грн/евро (также упал на 10-15 копеек).

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,15 грн/$, а продают населению по 26,60 грн/$ (курс опустился на 15 и 20 копеек соответственно). 

Курс евро к гривне составляет 29,15-30,0 грн/евро (снизился на 10 и 25 копеек).

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