Доллар пока падает: почему эксперты ждут скорого подорожания

Курс доллара в Украине пока проседает / 1zoom.ru

Курс доллара в Украине снижается пятый день подряд, если говорить о курсе НБУ.

А вот курс доллара на межбанке лихорадит: он скачет то вниз, то вверх, то снова вниз. Под эту валютную карусель пытается подстроиться и черный рынок.

Курс валют от НБУ на 12 июня

Официальный курс доллара к гривне на сегодня снова снизился. Гривна нокаутирует бакс пятый день подряд. Сегодня — еще на 8 копеек (плюс ко вчерашним 22 копейкам). курс евро к гривне опустился на 4 копейки (вчера падение составляло 17 копеек).

Курсы валют НБУ на 10.06.2019:

1 доллар США — 26,2989 грн/$;

1 евро — 29,7704 грн/евро;

1 польский злотый — 6,975587 грн;

10 российских рублей — 4,0764 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

В ближайшие дни эксперты ждут укрепления позиций американской валюты. Во-первых, резиденты начнут выводить за границу дивиденды от украинских гособлигаций. Во-вторых, сам украинский бизнес, дождавшись проседания курс после периода подорожания на прошлой неделе, снова начинает затариваться баксом.

Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.

В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Вчерашние межбанковские торги закончились подорожанием доллара на 17 копеек. Однако уже сегодня с утра курс снова развернулся.

Курс доллара на межбанке 12-06-2019 снизился в продаже на 3 копейки — до 26,46 грн/$, а в покупке — до 26,42 грн/$.

Курс евро на межбанке вырос в продаже на 2 копейки — до 29,99 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Курс доллара в банках Украины 12.06.2019 составляет в среднем 26,30-26,65 грн/$, евро в среднем — 29,7-30,2 грн/евро.

Наличный курс доллара в обменниках Киева на 12 июня приподнялся на 5-10 копеек — до 26,40-26,48 грн/$ в продаже.

Наличный курс евро — 29,8-29,95 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке просел. В Привате доллары покупают по 26,25 грн/$, а продают по 26,60 грн/$ (и в покупке, и в продаже курс вырос на 15 копеек, хотя накануне на столько же упал).

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,25-30,10 грн/евро (поднялся на 10-15 копеек после падения накануне на те же 10-15 копеек).

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,15 грн/$, а продают населению по 26,60 грн/$ (курс не изменился).

Курс евро к гривне составляет 29,15-30,0 грн/евро (также не поменялся).