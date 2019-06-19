"Антимонопольщики" раскрыли сговор компаний на конкурсе по реконструкции Шулявского моста

19 июня 2019, 21:02

Обе компании теперь заплатят многомиллионные штрафы.

Шулявский мост / УНИАН

Антимонопольный комитет Украины закончил расследование и установил, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту (стоимостью в 0,6 млрд гривен) компания Северо-украинский строительный альянс выиграла с заметными нарушениями.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Экономическая правда со ссылкой на АМКУ.

"Антимонопольщики" установили, что конкурс был проведен с многочисленными нарушениями, а два его "финалиста", компании Северо-украинский строительный альянс и Спецстрой-Плюс (обе входят в корпорацию Укрбуд), действовали в сговоре.

Основываясь на совокупности собранных доказательств, в среду, 19 июня, АМКУ за совершение антиконкурентных согласованных действий, которые касались искажения результатов конкурса, оштрафовал Северо-украинский строительный альянс на 56 млн гривен, а Спецстрой-Плюс − на 56 млн гривен.

Данное нарушения закона автоматически лишило вышеуказанные компании права участия в публичных закупках на трехлетний срок.

Напомним, 27 февраля 2017-го в Киеве частично обвалился Шулявский мост. В результате инцидента жертв не оказалось. Позднее, в мае, в мэрии сообщили о том, что эксперты уже определили финальный вариант реконструкции объекта.

18 апреля 2018-го мэр Виталий Кличко заявил, что власти города планируют начать ремонт "уставшего" Шулявского моста и потратить на это около 1,5 млрд гривен. Однако работы по ремонту объекта начались только весной 2019-го.
 

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