Разбор Шулявского моста: ряд улиц Киева сковали пробки

Шулявский путепровод начали разбирать в воскресенье.
В Киеве на выходных, 16-17 марта, закрыли для проезда и начали разбирать Шулявский путепровод (Шулявкий мост), в понедельник, 17 числа, из-за разбора сооружения возникли пробки.
Около 12:00 движение в обоих направлениях было затруднено на проспекте Победы возле станции метро Шулявская, свидетельствуют данные Google maps.
Также пробки сковали часть ул. Дехтяревской и отрезки ул. Николая Шпака.
Работы по демонтажу Шулявского моста начались в воскресенье, 17 марта, написал заместитель председателя Киевской государственной госадминистрации Дмитрий Давтян в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Киеве Шулявский путепровод перекроют 16 марта, а 17 числа — начнут разбирать. Из-за разбора Шулявского моста власти решили изменить движение транспорта.
Справка. В конце февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что Шулявский мост "устал от времени", а произошедший обвал ускорит действия властей по реконструкции сооружения.