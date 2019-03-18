Разбор Шулявского моста: ряд улиц Киева сковали пробки

В Киеве из-за разбора Шулявского моста ряд улиц сковали пробки / facebook.com/davtyan.dmytro

В Киеве на выходных, 16-17 марта, закрыли для проезда и начали разбирать Шулявский путепровод (Шулявкий мост), в понедельник, 17 числа, из-за разбора сооружения возникли пробки.

Около 12:00 движение в обоих направлениях было затруднено на проспекте Победы возле станции метро Шулявская, свидетельствуют данные Google maps.

Также пробки сковали часть ул. Дехтяревской и отрезки ул. Николая Шпака.

В Киеве из-за разбора Шулявского моста ряд улиц сковали пробки / Скриншот с Google maps

Работы по демонтажу Шулявского моста начались в воскресенье, 17 марта, написал заместитель председателя Киевской государственной госадминистрации Дмитрий Давтян в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве Шулявский путепровод перекроют 16 марта, а 17 числа — начнут разбирать. Из-за разбора Шулявского моста власти решили изменить движение транспорта.

Справка. В конце февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что Шулявский мост "устал от времени", а произошедший обвал ускорит действия властей по реконструкции сооружения.