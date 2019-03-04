В Киеве скоро перекроют Шулявский мост: как изменится движение транспорта

4 марта 2019, 22:10

Шулявский путепровод на следующей неделе планируют начать разбирать.

В Киеве перекроют Шулявский мост, движение транспорта изменится
В Киеве перекроют Шулявский путепровод, движение транспорта изменится / УНИАН

В Киеве с субботы, 16 марта, Шулявский путепровод (Шулявкий мост) перекроют, направление движения транспорта будет изменено.

Шулявкий мост начнут разбирать в воскресенье, 17 марта, сообщили в коммунальном предприятии Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

По его данным, до конца 2019 года запланировано завершение строительства нового путепровода длиной более 158 метров, на котором будут обустроены велосипедные дорожки.

Также стало известно, как изменится направление движения транспорта после перекрытия Шулявкого моста:

В направлении ул. Александра Довженко — ул. Вадима Гетьмана можно будет проехать по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова с выездом на проспект Победы. Для обеспечения проезда на перекрестке ул. Нестерова и проспекта Победы установили временный светофорный объект;

На пересечении проспекта Победы с ул. Гарматной также устанавливается временный светофорный объект, чтобы обеспечить левый поворот на Гарматную;

С ул. Гарматной и ул. Выборгской обеспечивается выезд на ул. Вадима Гетьмана;

Ряд улиц будут переведены в режим одностороннего движения: ул. Антона Цедика (до пересечения с ул. Петра Нестерова), ул. Петра Нестерова, ул. Гарматная (до пересечения с ул. Выборгской) и ул. Выборгская;

У троллейбусов, которые ездят со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, конечной будет остановка Индустриальный мост;

У троллейбусов, которые ездят со стороны ул. Елены Телиги по ул. Александра Довженко, конечной будет остановка Ул. Ивана Гонты.

В Киеве перекроют Шулявский мост, движение транспорта изменится
В Киеве перекроют Шулявский путепровод, движение транспорта изменится / facebook.com/Дирекція-Будівництва-Шляхово-Транспортних-Споруд-Києва

Напомним, в конце февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что Шулявский мост "устал от времени", а произошедший обвал ускорит действия власти по реконструкции сооружения. 

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Киев Шулявский путепровод Шулявский мост
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