"Будет ад на дорогах": объявлена дата сноса Шулявского путепровода, движение закроют на 1,5 года

Шулявский путепровод собрались сносить полностью

Шулявский путепровод в Киеве снесут 3-4 ноября. В связи с этим столице пророчат "адские" пробки, ведь движение в этом районе перекроют на полтора года – пока не построят новый путепровод.

"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов", – цитирует "Вечерний Киев" главного инженера КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александра Здольника.

Читайте также"Будьте прокляты, мудаки". Киевляне жалуются на транспортный коллапс в городеПо его словам, автомобилистам придется объезжать по улицам Цедика, Нестерова, Гарматной и Выборгской. Проспект же Победы полностью перекрывать для транспорта не будут – лишь ограничат движение частично по одной из полос.

"Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле… Ремонтники обещают работать даже ночью", – рассказал Здольник.

Ранее у Кличко объяснили, почему опасно затягивать реконструкцию Шулявского моста. Отремонтировать Шулявский мост можно даже быстрее, чем за 17,5 месяцев, отмечают в КГГА.