Нафиг такой траффик. Движение в Киеве оказалось парализовано громадными заторами

Заторы. Иллюстративное фото / Факти - ICTV

Дорожного движение в столице Украины вечером во вторник, 25 сентября, оказалось практически парализовано из-за многочисленных заторов.

Соответствующие данные были предоставлены представителями картографического сервиса Google Maps.

На правом берегу Днепра в Киеве пробки образовались на Большой Окружной дороге, проспекте Правды, улице Дегтяревской, улице имени Вадима Гетьмана, в районе Шулявского моста, на улице имени Елены Телиги, на бульварах имени Тараса Шевченко, имени Леси Украинки и проспекте имени Валерия Лобановского, на улицах имени Панаса Саксаганского и Жилянская.

Затем движение было осложнено в центральной части столицы − в районе Бессарабского рынка, станций метро "Театральная", "Майдан независимости", "Площадь Льва Толстого".

Ближе к 20.00 парализовано оказалось движение в районе станции метро "Почайна", проспекта Степана Бандеры и далее – на Северном мосту.