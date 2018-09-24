Киев парализован пробками

Утром 24 сентября пробки сковали центральную часть столицы и главные магистрали.
Как и предупреждала синоптик Наталья Диденко, сегодня "пробки на киевских дорогах еще те".
Утром 24 сентября пробки сковали центральную часть столицы и главные магистрали. Также было затруднено движение транспорта в районе Индустриального моста на улице Вадима Гетьмана.
Частично было парализовано движение улиц Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая, а также на проспекте Героев Сталинграда.
Как показывал сервис Google, из-за пробок "стояли":
- бульвар Тараса Шевченко,
- проспект Победы,
- проспект Бажана на участке между станциями метро "Позняки" и "Славутич",
- улицы в районе станции метро "Политехнический институт".
На левобережной части "красной зоной" оказался мост Патона и Дарницкий мост в направлении правого берега.
Кроме того, существенно затруднен въезд в Киев с Бориспольского направления и по Житомирской трассе.