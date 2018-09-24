Киев парализован пробками

Киев стоит в пробках / Facebook.com

Как и предупреждала синоптик Наталья Диденко, сегодня "пробки на киевских дорогах еще те".

Утром 24 сентября пробки сковали центральную часть столицы и главные магистрали. Также было затруднено движение транспорта в районе Индустриального моста на улице Вадима Гетьмана.

Частично было парализовано движение улиц Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая, а также на проспекте Героев Сталинграда.

Как показывал сервис Google, из-за пробок "стояли":

бульвар Тараса Шевченко,

проспект Победы,

проспект Бажана на участке между станциями метро "Позняки" и "Славутич",

улицы в районе станции метро "Политехнический институт".

На левобережной части "красной зоной" оказался мост Патона и Дарницкий мост в направлении правого берега.

Кроме того, существенно затруднен въезд в Киев с Бориспольского направления и по Житомирской трассе.