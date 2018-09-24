На дорогах – армагеддон, готовьте валерьянку: синоптики напугали прогнозом погоды на 24 сентября

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 24 сентября будет не только дождливой и прохладной, но еще и ветреной (ветер северо-западный, 15-20 м/с). Дождями накроет практически всю территорию Украины. Исключение составят разве что восток и Крым, куда осадки доберутся не раньше ночи с понедельника на вторник.

А наиболее мрачная метеорологическая ситуация сложится на севере и на западе страны.

Всему виной – циклон с северо-запада Европы. "Не успел проскакать Украиной резвый атмосферный фронт, который обвалил температуру воздуха до осенней, как уже разминается циклон. Понедельник благодаря этому циклону с северо-запада Европы будет дождливым, холодным и ветреным. Словом, погода во многих областях Украины – какабяка", – предупредила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Погода в Украине 24 сентября во всех регионах

Прогноз погоды Укргидрометцентра наибольшие холода обещает западу страны:

во Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидается +11-13 градусов;

на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях – +12-14 градусов;

в Черниговской и Сумской областях – +14-16 градусов.

Причем на высокогорье Карпат из-за холодных масс воздуха дожди местами могут уже переходить в мокрый снег.

Теплее всего будет в Одесской области – до +23-25 градусов. При этом и здесь ожидаются осадки.

Погода в Украине 24 сентября: карта

Погода в Киеве 24 сентября

Погода в Киеве в понедельник будет дождливой и прохладной – до +13-15 градусов днем. Также ожидается сильный ветер.

"В Киеве погода оправдает имидж понедельника как тяжелого дня", – прокомментировала Диденко.

И посоветовала заранее приготовить соответствующую одежду, зонты, обувь и валерьянку, "потому что пробки на киевских дорогах будут еще те".

24 сентября: народные приметы

По народным приметам, 24 сентября – в день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской – считается началом золотой осени, конец которой приходится на 15 октября. В этот день гадали на погоду по пчелам: если те открывают летку еще раз, то осень будет продолжительной и теплой. К тому же это время считается периодом последних гроз перед зимой.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.