Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 1,2 и 5 копеек: когда и что изменится для украинцев

25 июня 2019, 13:38

В НБУ планируют поставить монеты номиналом 10 и 50 копеек.

НБУ выведет из обращения монеты 1,2 и 5/ НБУ

25 июня в Нацбанке Украины презентовали новую банкноту в 1 тысячу гривен, она войдет в оборот с 25 октября 2019 года.

В НБУ также сообщили, что из обращения выйдут монеты номиналом 1,2 и 5 копеек.

Когда монеты перестанут быть платежным средством

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С тех пор их принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

  • в течение первого года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2020 включительно - во всех отделениях украинских банков;
  • в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Что это даст

Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов. В частности, монеты 1, 2 и 5 копеек редко используются в расчетах за товары и услуги и почти не возвращаются из обращения к банковской системе.

  • после выведения из обращения 1, 2 и 5 копеек, государство сможет экономить более 90 млн гривен в год благодаря уменьшению расходов регулятора на их изготовление и обработки
  • учреждения торговли, общественного питания, транспорт и банки тоже не тратить средства на инкассацию и обработку монет
  • номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов

Какие еще изменения ждут украинцев

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут, и постепенно их станет все меньше.

Кроме того, в 2019 году Нацбанк планирует ввести монеты номинальной стоимостью 5 гривен, в 2020 – 10 гривен. Однако, изымать из обращения бумажные купюры в 5 и 10 грн НБУ не планирует, но в ведомстве прекратят печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

Дизайн новых 5 и 50-гривневых монет / НБУ

Правила округления

Для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) к суммам, кратных 10 копейкам.

Так, если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки - она округляется до 0 в сторону уменьшения. Если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек - она округляется до 0 в сторону увеличения суммы.

Ранее Венесуэла ввела в обращение купюры в 50 тыс. боливаров. Примечательно, что минималка по стране – всего 40 тыс. боливаров в месяц.

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