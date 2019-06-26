Курс валют на 26 июня: доллар и евро "сползли"

Нацбанк несущественно снизил курс доллара и евро / brd24.com

В Украине в среду, 26 июня, официальный курс доллара и евро немного "сполз" — западная валюта неощутимо подешевела.

Курс доллара снизился по отношению к гривне менее чем на копейку — на 0,02 копейки, а курс евро опустился на 2 копейки, сообщили в Национальном банке Украины.

Курс валют от Нацбанка на сегодня:

Стоимость 100 долларов составляет 2619,1023 грн (25 июня — 2619,1201);

Стоимость 100 евро составляет 2982,6337 грн (2984,2254).

Курс валют от НБУ является средневзвешенным, его устанавливают после закрытия межбанка. По официальному курсу население не может покупать валюту.

Курс валют, межбанк

По данным Укрдилинга, во вторник, 25 июня, на межбанке доллар после открытия торговался на уровне 26,1800 (покупка) — 26,2050 (продажа), и к закрытию торгов стоимость валюты оставалась такой же.

Наличный курс валют в Киеве

Сегодня столичным банкам доллар можно продать по курсу 26,00-26,12 грн. Банки продают валюту по стоимости 26,20-26,45 грн, сообщает finance.ua.

Курс, ПриватБанк

В ПриватБанке покупают доллары по курсу 25,95 грн, а продают по курсу 26,3.

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

Доллар в Ощадбанке покупают по 25,90, а продают по 26,38 грн. Евро можно продать по курсу 29,15, а купить — по курсу 29,95. Рубль Ощадбанку продают по 0,25 грн, а покупают у банка по 0,4220.

Курс доллара, черный рынок Киева

На столичном черном рынке доллар в среднем покупают по курсу 26,14 грн, а при продаже средняя стоимость составляет 26,19 грн.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законе о госбюджете Украины на 2019-й курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн.

Позже в Кабмине спрогнозировали, что на конец 2020-го в нашей стране курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.