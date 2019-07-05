Больше 100 гривен за пачку: эксперт объяснил неминуемость роста цен на сигареты

Цены на сигареты в Украине будут расти / Reuters

В соответствии с соглашением между Украиной и ЕС, до 2022 года акцизные ставки на табачные изделия в Украине и Европе должны уравняться, заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Мы не считали в 2019 году, а где-то на начало 2018 года, что по тому курсу пачка сигарет должна будет стоить в среднем от 100 гривен и выше. Потому в данном случае мы идем в этом направлении – официально ничего не изменилось", - подчеркнул он в комментарии golos.ua.

По его словам, серьезное влияние на ситуацию оказывает сильный рост выпуска контрафактных сигарет.

Читайте такжеЦены на сигареты все-таки вырастут - Рада дала "добро" на повышение"Поскольку ставка просто заоблачная, потому рынок сигаретами без акцизов. С другой стороны, крупные табачные компании борются против мелких, таким образом, хотят еще раз увеличить акцизный сбор для того, чтобы оставить маленькие компании за бортом. Причем маленькие это украинские, а большие – международные гиганты. Таким образом, путь у нас только на повышение", - заявил эксперт.

Дорошенко добавил, что поскольку простые потребители не готовы платить завышенные цены, на рынке появляется все больше контрабандных сигарет, либо контрафактных, выпущенных в Украине.

Напомним, с 1 июля 2019 года, согласно решению Верховной Рады, акциз на табачные изделия вырос на 9%.