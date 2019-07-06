Эксперт объяснил, почему падает доллар

Эксперт обратил внимание на благоприятную ценовую конъюнктуру на мировых рынках.
Одной из основных причин роста гривны по отношению к доллару является благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках, считает президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.
"Импортный газ дешевый, а экспортная железная руда - дорогая. Тратим на импорт меньше, а экспорта получаем больше. Валюта приплывает в страну", - пояснил он в Facebook.
Кроме того, иностранные инвесторы считают украинские ОВГЗ выгодными и надежными, подчеркнул Козак.
"Еженедельно десятки, а то и сотни миллионов долларов заходят в страну. С начала года более $2 млрд средств иностранцев", - отметил эксперт.
Читайте также"Пиковый рост": эксперт рассказал, когда подскочит курс доллараОсобенностью этого года он назвал покупку иностранцами "длинных" бумаг, с погашением по 2-3-5 лет.
"Конечно, это не значит, что нерезиденты не смогут досрочно их продать и бежать из Украины. Однако, если не будет большого кризиса - не убегут. Слишком хорошие прибыли они получают. Если же иностранцы начнут выводить средства за границу, Нацбанк сможет удовлетворить их потребности в валюте без катастрофического падения гривны", - добавил Козак.
Ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.