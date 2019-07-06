Эксперт объяснил, почему падает доллар

Эксперт назвал причину роста гривны по отношению к доллару / brd24.com

Одной из основных причин роста гривны по отношению к доллару является благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках, считает президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

"Импортный газ дешевый, а экспортная железная руда - дорогая. Тратим на импорт меньше, а экспорта получаем больше. Валюта приплывает в страну", - пояснил он в Facebook.

Кроме того, иностранные инвесторы считают украинские ОВГЗ выгодными и надежными, подчеркнул Козак.

"Еженедельно десятки, а то и сотни миллионов долларов заходят в страну. С начала года более $2 млрд средств иностранцев", - отметил эксперт.

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"Конечно, это не значит, что нерезиденты не смогут досрочно их продать и бежать из Украины. Однако, если не будет большого кризиса - не убегут. Слишком хорошие прибыли они получают. Если же иностранцы начнут выводить средства за границу, Нацбанк сможет удовлетворить их потребности в валюте без катастрофического падения гривны", - добавил Козак.

Ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.