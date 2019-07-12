На границе хаос и смятение: почему заглохла контрабанда и что будет дальше

Владимир Зеленский взялся победить серые схемы на границе – в качестве первого шага подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на таможне. Он, по мнению президента, позволит повысить уровень доверия бизнеса к государственным органам.

Главред выяснил, что происходит на границе, как новшество может победить контрабанду и что будет с ценами.

Создадут единую базу

Первым шагом борьбы с коррупцией станет отмена так называемых "писем счастья" во время таможенного оформления товаров. Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук объясняет, что много лет в стране функционирует практика выбивания денег у представителей бизнеса, когда правоохранительные органы требуют от Госфискальной службы полного физического осмотра всех грузов того или иного предприятия, таким образом блокируя прохождение таможенной границы.

Еще один шаг – это замена кадров. Поэтому, по словам Гончарука, Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять жесткие кадровые решения в отношении руководства Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. Власов уже отреагировал и заверил, что всех начальников уволил.

"Это очень четкий сигнал того, что жить, как раньше, не получится. Нужно играть по правилам. Никаких взяток на уровне центральной власти больше заносить не надо", – заверил Гончарук.

Также, своим указом президент поручил Кабмину обеспечить синхронизацию информационных систем Украины с аналогичными информационными системами иностранных государств. Заработать она должна до конца года.

Смятение и хаос

На границах еще несколько месяцев назад остановилась контрабанда. Причина – политическая неопределенность. Такую особенность еще в мае заметил руководитель общественной организации "Прозорий кордон" Михаил Катрук.

А несколько дней назад, говорит активист, силовики опять удивили - провели одну из самых масштабных операций за последние несколько лет.

"Недавно в Закарпатской области СБУ задержали 17 фур с контрабандными сигаретами, среди которых якобы были безакцизные пачки из Львовской табачной фабрики. Сегодня уже работа фабрики заблокирована правоохранительными органами, проводятся следственные действия. Из собственных источников мне поступает информация, что это чуть ли не первая серьезная операция за последние несколько лет ликвидации каналов контрабанды, которую пока не удалось "порешать", - написал в соцсетях активист.

Читайте также"Мычание уже вот тут стоит": Зеленский решил обезглавить четыре таможни

Михаил Катрук объяснил Главреду, что контрабанда едет в двух направлениях, к нам и от нас.

"И если говорить в денежных эквивалентах, то сложно понять, какой объем контрабанды больший – тот, который ввозится в Украину или тот, который вывозится. Потому что очень разные группы товаров. В Украину идет электроника, бытовая техника, могут быть материалы для легкой промышленности. Если мы говорим про экспорт, то это в основном подакцизные товары, такие как сигареты. А еще три-четыре года назад даже топливо вывозили в страны Евросоюза. Сейчас этот вид "бизнеса" стал экономически нецелесообразным", - объяснил нам эксперт.

Он подтверждает, значительная часть контрабанды приостановилась и не возобновляется.

"Связано это с тем, что с приходом нового президента происходит новая кадровая политика. Также, раньше налогами и таможней занимался единый орган. Сейчас будет отдельно таможенная служба, и отдельно – госфискальная, и каждая станет заниматься своими делами. Учитывая смятение и хаос, и в придачу то, что за работу очень активно взялось СБУ и другие правоохранительные органы, сейчас фактически остановилась мелкая и средняя контрабанда. Потому что никто не понимает, как оно должно работать, а таможенники отказываются это покрывать, потому что все боятся за последствия", - говорит нам Михаил.

Подобная ситуация происходит практически по всей западной границе.

"Самые проблемные – это Закарпатье и Волынь. В этих областях контрабанда была всегда. И на Волыни во вторник на местной таможне проходили обыски, никого из сотрудников не допускали к работе и взялись за них очень серьезно. Причина в схеме, которую выявили еще пару лет назад, но только сейчас заинтересовались: фирмы импортировали товары, делали растаможку на фиктивных покупателей, а потом перепродавали дороже. Это позволяло здорово экономить на налогах", - говорит Катрук.

По его словам, в Украине каждая смена власти начиналась с того, что звучали громкие заявления о контрабанде, которую нужно прекратить.

"Но все предыдущие разы это заканчивалось тем, что было банальное перераспределение потоков и сфер влияния. Таможенники в личных разговорах объясняли мне, что контрабанда вызвана чувством безнаказанности. То есть, те люди, которые занимаются таким "бизнесом", понимают, что даже если их и поймают, то они откупятся. Поэтому они не боятся схем. А сами сотрудники службы признаются, что у них есть так называемая норма – еженедельно они обязаны отправлять определенную сумму денег наверх. И они должны эти деньги откуда-то взять. Поэтому они заинтересованы в схемах", - объясняет нам активист.

Читайте такжеНовый глава таможни Нефедов поделился грандиозными планами на будущее

Еще один важный фактор, на которые следует обратить внимание новой власти - это официальная зарплата, которая очень низкая – рядовой таможенник получает порядка 5 тыс. грн.

"И даже если бы они захотели честно работать, то это было бы очень сложно. И нужно учитывать, что сотрудники не живут на границе, а где-то в районных центрах, им еще нужно добираться на работу. Немецкие специалисты оценивали уровень потерь нашего бюджета от контрабандных схем – это приблизительно $5 млрд. в год. Речь идет об импорте – том, что завозится в Украину. Это огромная сумма, а сотрудников таможни не так уж и много, и если бы им всем существенно подняли зарплату, то все равно государство осталось в плюсе", - уверен Катрук.

База победит двух паразитов

Что касается единой базы с иностранными государствами, которую хочет внедрить Зеленский, то активист объяснил, как она поможет победить коррупцию.

"На украинской таможне отсутствует обмен информации между странами. При этом, наши контрабандисты боятся мухлевать в странах Европы. Что они делают? Польскую границу проезжают по одним документам, реальным, в которых указывается: что, куда и по какой цене они везут. А приезжая на украинскую границу, они уже показывают другие документы, где занижена стоимость и изменен код товара. Например, они везут дорогой метал, а на нашей границе предъявляют уже подложные документы, якобы это металлолом, что позволяет им сильно экономить на таможенных платежах", - приводит пример Катрук.

И в этом случае единая база обмена информацией с другими государствами создаст огромные проблемы для контрабандистов.

"В Европе – это единая система, и в любой стране ЕС сотрудник контролирующего органа может проверить откуда везется товар и какова его стоимость. А в Украине схемы подмены кодов товаров и занижения стоимости – это как раз и есть два паразита, создающих самые большие проблемы с контрабандой и коррупцией на таможне", - считает активист.

Вычислить причастных можно за два дня

Бывший глава Черновицкой области Александр Фищук приводит конкретные цифры – один таможенный пост Порубное (граница с Румынией) за три года ввез контрабандных товаров на 7 млрд. грн.

"Речь идет только о товарах широкого потребления, это одежда, кожаные изделия из Турции и Китая, которые попадают в страну в обход таможенного контроля. Я обращался в Генпрокуратуру, СБУ – во все органы, в том числе - к премьер-министру Владимиру Гройсману. И реакция последовала - меня уволили с должности главы ОГА", - говорит Фищук.

Он добавляет, что новость о громких увольнениях повлияла на контрабандистов.

"По моим данным, контрабанда в области действительно приостановилась. Но главные таможенники областей не захотели добровольно покидать свои посты. Они все отказались писать заявления, и сейчас их отстранили от должностей. Что касается нелегальных торговых путей через границу, то нужно понимать, о чем мы говорим. Больше всего я воюю за то, чтобы не завозились в Украину товары широкого потребления, это полностью уничтожает нашу экономику. А на границе больше внимания уделяют подакцизным товарам, которые перемещают, минуя таможенный контроль. В частности, сигареты", - объясняет Фищук.

Читайте такжеЗеленский назначил пограничника замглавы внешней разведки

Но обращает внимание на такую странность - дня два назад в области в очередной раз остановили две машины с большой партией сигарет.

"Причем, остановили их сотрудники погранслужбы, и скорей всего случайно. А таможенников эти авто прошли без препятствий. Я считаю, что у нас действует международная организованная группировка. Не исключаю, что – в тесной связке и со смежной стороной, я имею ввиду Румынию. Недавно под румынским городом Сучава перекинулась фура с сигаретами на 1 млн. евро. И если бы не этот инцидент, то никто бы и не заметил, что она везла контрабанду. А ведь грузовик проехал и нашу и румынскую таможни. Вероятно, что наши им поставляют сигареты, а оттуда – пропускают к нам товары из Турции и Китая, а декларируют их как ДСП или стройматериалы", - говорит Фищук.

По его словам, контрабанду можно победить очень быстро, достаточно ввести уголовную ответственность за нарушение таможенных правил. Сейчас – это административное правонарушение, предусматривающее только штрафы.

"А всех причастных к схемам таможенников можно выявить за два дня. Еще в 2016-ом прокуратура Черновицкой области отправила запрос на румынскую сторону, и получила ответ. Там было порядка 60 деклараций за один месяц – что оттуда вывозили в фурах. А потом достаточно было сопоставить с нашей стороной – что по документам заехало. Это элементарные вещи, которые бы показали, как все скрывали. Но Генпрокуратура внезапно вытребовала эти документы наверх, и так до сегодняшнего дня расследует. Это говорит о том, что замешаны высшие руководители всех служб", - считает Фищук.

ОРДЛО завалены украинскими товарами

Что касается неподконтрольных территорий на Донбассе, то там все по-прежнему. Об этом Главреду рассказал экс-доброволец Айдара и бывший мэр Александровска Луганской области Николай Греков.

"Луганская область граничит с Российской Федерацией и с ОРДЛО – зоной проведения антитеррористической операции. И когда товары перемещаются через государственную границу, это контрабанда между государствами. А вот второй вид, когда товары перемещаются через линию разграничения, это работа на нашего врага оккупанта - РФ. Сегодня оккупированная часть Луганской области завалена украинскими товарами", - рассказывает Греков.

Что касается ситуации на границе с РФ, то в качестве примера Греков приводит пгт Меловое Луганской области – поселок находится на подконтрольной Украине территории.

"Меловое разделяется с российским городом Чертково только железной дорогой. Там есть проспект, который до сих пор называется Дружбы народов. И с одной стороны магазины продают все за рубли, и работают по российскому времени, а с другой – за гривны. Там все братья, сестры, зятья и сватья. И все таможенники - члены одной семьи. И там все живут за счет границы и контрабанды. Никогда в жизни контрабанда и перемещение товаров не останавливались, когда не было кому заносить. Наоборот, в это время всегда повышенная активность, люди с еще большим рвением перемещают и переносят товары – как раз для того, чтобы можно больше заработать, никому не занося", - говорит Греков.

Читайте такжеИскореним старые кадры: в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ГФС

По его словам, на Луганщине и Донетчине все как ехало, так и едет. А так называемые "пиджаки" или "ослы" – люди, которое вручную переносят товары, могут за пару часов перемещать целые фуры.

"Сегодня такое явление процветает в пункте пропуска Станица Луганская. Там эти ослы в считанные часы переносят фуры товара, как в одну, так и в другую сторону. Надеюсь, что все поменяется с приходом нового руководства. Я рад, что патриот, который принял первый бой в луганском погранотряде Сергей Дейнеко, назначен руководителем пограничной службы. И уверен, что этот человек сделает все, чтобы остановить весь беспредел на украинской границе", - сказал нам Греков.

Рентабельность догоняет наркотики

Чаще всего в ОРДЛО везут продукты питания, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он объяснил Главреду, что с юридической точки зрения, на Донбассе не контрабанда, а нарушение правил пересечения линии разграничения.

"Контрабандой является незаконное пересечение товарами государственной границы. Также нужно понимать, что, как в международной контрабанде, так и в том, что мы называем "контрабандой" на востоке нашей страны, задействованы обе стороны. Не бывает такого, что контрабандой занимается только одна сторона. Например, на западной Украине проходят в Венгрию фуры с контрабандными сигаретами. У меня вызывают гомерический хохот попытки хаять украинских таможенников, совершенно забывая, что с той стороны (со стороны стран ЕС) работают точно такие же таможенники, которые должны контролировать пересечение товарами границы", - говорит Тука.

Такая же история – и на Донбассе. По его словам, вал контрабанды сейчас схлынул – "козьи тропы" и лодки, которыми возили товар в обход пунктов пропуска, ушли в прошлое. Сейчас стали использоваться легальные методы.

"По существующим нормативам, любой человек, имея пропуск СБУ (разрешение на пересечение линии разграничения), может с собой провезти до 75 кг груза, если он не содержит запрещенных к транспортировке предметов. Больше никаких ограничений нет. Поэтому образовался некий "региональный бизнес". "Верблюды" или "ослики", то есть люди с тележками-"кравчучками", с самого раннего утра пересекают линию разграничения. Есть даже видео, как около Марьинки в 8 утра открывается КПВВ, и толпа молодых здоровых парней с тачками несется вперед, сбивая бабушек и дедушек, топча инвалидов. Для них главное – проскочить первыми, чтобы в тот же день вернуться на оккупированную территорию с товаром. С помощью таких людей осуществляется перевозка товаров на оккупированную территорию", - рассказывает Георгий Тука.

Читайте такжеУ Зеленского заявили о невозможности отказа от торговли с Россией

И уточняет, что на той стороне несунов уже встречает "партнер".

"Условно говоря, 20 человек перетащили по 75 кг масла, а этот "партнер" все собирает и складывает в машину. Как правило, используются бусики, а не фуры. А дальше уже этот груз идет на Донецк или Луганск. А что касается контрабанды сигарет, то буквально недавно узнал, что во Львове есть фабрика, которая специализируется на таком "бизнесе", а сигареты уходят в Западную Европу. Но и в Донецке есть табачная фабрика Хамадей, которая много-много лет занимается сигаретной контрабандой. И ее рентабельность невероятно высока. Думаю, что специалисты подтвердят мои слова: после наркотиков контрафактные табачные изделия по рентабельности – на втором месте", - объясняет Тука.

В качестве примера приводит цены - в Хамадее контрафактная пачка Marlboro – с другим табаком, не той бумагой, но внешне похожая, оптом стоила 50 американских центов (это примерно 40 евроцентов). А оптом в Европе эту пачку продают уже за 3,5 евро. То есть, в семь-восемь раз дороже.

"Остановить такой сверхрентабельный бизнес, который приносит такой доход – это очень и очень непросто", - резюмировал замминистра.

Серые Apple

Пользователи соцсетей делятся наблюдениями, что серые схемы никуда не исчезли. В качестве примера приводят личный опыт.

"А контрабанда так и процветает. Ребенок заказал MacBook. Предложений в интернете много. Но ни один из продавцов не согласился продать по безналу и с НДС. Вопрос - как они попали в Украину?", - пишет Виталий из Киева.

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объясняет, что продажа товаров Apple не от официальных дистрибьютеров или дилеров нарушает права.

"Теоретически это может привести к последствиям, но по факту – конечно же нет. Если бы это была крупная компания, которая занималась бы серым импортом, то она бы без проблем продала. Скорей всего речь идет о небольших компаниях, которые завозят технику по серым схемам. Но иногда разница между серым и легальным товаром - крайне низкая. И бизнес борется за то, чтобы не было регламентируемой цены. К примеру, все должны платить налог по 20 центов за килограмм какого-то сырья. Но если из-за конъюнктуры рынка бизнесмен покупает дешевле, и должен заплатить 15 центов, таможня ему говорит – нет. И таким образом нарушаются права импортеров, потому что у них есть все подтверждающие документы", - говорит Дорошенко.

Читайте такжеПодделка и контрафакт: эксперт рассказал, сколько в Украине "левых" продуктов

И бизнесу приходится доказывать правоту в судах, что товар или сырье было куплено дешевле, а не специально занижалась стоимость.

"А решить эту проблему можно, подключившись ко всем базам тех стран, с которыми мы чаще всего работаем. И тогда у нас не будет в ручном режиме решаться – разрешать дешевую цену на растаможку, или она остается прежней. Я, как юрист, представлял компании, которые легально все завозили, но с них все время просили завышенные суммы на таможне. В судах все такие дела мы оспаривали, потому что были все основания. Но в результате это очень дорогое удовольствие - сначала посудиться, а еще ожидание в полгода-год", - говорит о проблеме Дорошенко.

И добавляет, что борьба с контрабандой не сильно повлияет на цены в магазинах.

"Контрабанда – это как дополнительная прибыль. Хотя если мы посмотрим на цены на рынках или в магазинах, то увидим, что они уже выстроены под серый импорт. И как только где-то закрываются дырки, то цена сразу же начинает расти, независимо от того, легально завезен товар или нет", - объяснил нам Дорошенко.