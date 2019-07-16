В Казахстане отказались работать с российской Газпром нефтью из-за украинских санкций

санкции, Россия

Антироссийские санкции Украины и ЕС стали причиной решения казахстанской АрселорМиттал Темиртау разорвать контракт с компанией Ник-Ойл, которая является дистрибутором российской Газпром нефти.

В Казахстане решили, что контракт с российской стороной принесет репутационные потери для гендиректора организации Парамжита Калона, который одновременно является главой украинскую АМТ Кривой Рог.

В российский компании сложившуюся ситуацию назвали "недоразумением", однако отметили, что юристы компании изучат решение казахстанского контрагента.

Как пишет Коммерсант, в Газпром нефти рассчитывают на скорейшее разрешение возникшей ситуации, поскольку она "наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям", пишет Коммерсант.

Кроме того, дистрибутор российской компании собирает материалы и планирует подать жалобу на действия контрагента в национальную палату предпринимателей Казахстана.

Напомним, Газпром нефть находится под секторальными санкциями США и ЕС с сентября 2014 года.