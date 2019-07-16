В Нафтогазе потроллили Газпром и предложили увеличить транзит российского газа в Европу

Газпром / Фото: eer.ru

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины готова увеличить транзит газа в Европу в связи с ремонтными работами на российских газопроводах Северный поток и Ямал-Европа.

Как подчеркнули в пресс-службе Нафтогаза, Россия остановила работу газопровода Северный поток, в связи с чем обе нити морского газопровода не будут работать две недели.

"Говорят, что идет ремонт. Интересно, что неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу Ямал – Европа. Вроде тоже на ремонт. А в прошлом году Северный поток останавливали несколько раз и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий. Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины", – ехидно заметили в Нафтогазе.

Кроме того, в НАК подчеркнули, что пропускная способность украинской газотранспортной системе в направлении Европы больше, чем Северного потока и Ямал – Европы вместе взятых, а останавливать транзит по системе во время профилактики не нужно.

Напомним, ранее в Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита.