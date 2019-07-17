Эксперт спрогнозировал, когда Украина сможет отказаться от угля

Украина не сможет отказаться от угля в ближайшие годы, полагает Дмитрий Марунич / УНИАН

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Украина в ближайшие годы не сможет отказаться от угля.

Если наша страна решиться в ближайшем будущем отказаться от угля, то обществу придется изыскать огромную сумму, рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

Собеседник отметил, что украинское государство на протяжении последних лет шло путем замены газа углем.

"Ведущие мировые страны отказались от угля, это правда, точнее… идут по пути постепенного отказа", — подчеркнул он.

По словам Марунича, "в прошлом году была новость, которую широко обсуждали в узких кругах, что крупнейшие западные банки перестали кредитовать угольные проекты в ведущих странах капиталистических, но при этом в странах третьего мира они все равно их кредитуют, потому что Индия, например, — огромный энергокомплекс, без угля не проживет".

"Вот Китай, кстати,… у них проблемы с экологией из-за угля, они пошли по пути замещения газом природным, но мы не можем пойти по этому пути, у нас газ дорогой. Мы наоборот последние годы шли обратным путем… поэтому отказаться от угля мы не сможем в ближайшие годы…", — заявил эксперт.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий добавил, что уголь, с точки зрения экологии, — это не очень хорошо. "Отказаться в ближайшие годы мы от него не сможем принципе. Или обществу придется изыскать такую сумму средств огромную…", — сказал он. Напомним, в Украине после начала блокады захваченной части Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин вводил чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.