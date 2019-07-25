Дмитрий Крупенко — пример целеустремленного лидера и профессионала в финансовой сфере реклама

25 июля 2019, 13:50

Как заработать на трейдинге, рассказал финансовый эксперт Дмитрий Крупенко.

Эксперт по финансам Дмитрий Крупенко: отзывы клиентов ЦБТ единордушны в высокой оценке его деятельности

Сфера финансов становится все привлекательнее для украинцев. Особый интерес она вызывает у молодежи. Яркий пример — Дмитрий Крупенко — финансовый эксперт, практикующий трейдер и руководитель филиала группы компаний "Центр Биржевых Технологий" в Киеве. Работая в финанс-консалтинговой сфере больше пяти лет, на протяжении уже двух лет Дмитрий находится на руководящем посту: возглавлял офисы ЦБТ в Николаеве и Днепре, а сейчас руководит столичным филиалом компании. За время своей деятельности он провел около 100 семинаров, обучил более 300 клиентов, доход которых вырос в среднем на 7%. Секрет такого успеха Дмитрий Юрьевич связывает с разработанной им программой по работе над психологической составляющей трейдинга.

Дмитрий Крупенко: "Успехи клиентов ЦБТ-Киев доказывают, что мы на правильном пути"

Молодой и прогрессивный руководитель Дмитрий Крупенко блестяще проявил себя в качестве кризис-менеджера: в короткие сроки вывел Николаевский и Днепровский офисы ЦБТ в топ лучших. Эти успехи и привели его в конечном итоге в кресло руководителя ЦБТ-Киев. И на этой ответственной должности он проявил себя наилучшим образом. За последний год столичный филиал неоднократно занимал лидирующие позиции среди украинских офисов ЦБТ, а количество клиентов увеличилось на 30%.

Команда профессионалов под руководством Дмитрия Крупенко показывает высокие результаты.

"В условиях нестабильной экономики, лучший вид дополнительного заработка — трейдинг. Это намного выгоднее, чем банковский депозит или инвестирование в недвижимость", — подчеркивает Дмитрий. Практикуя трейдинг с самого начала своей работы в компании, он не понаслышке знает, какой дополнительный заработок может принести деятельность на мировых финансовых рынках (МФР). "Я учу людей больше зарабатывать и вношу свой вклад в развитие экономики страны в целом. Семинары, обучающие программы и тренинги помогают Украине растить по-настоящему успешное, финансово независимое поколение", — считает Дмитрий.

Финансовый эксперт Дмитрий Крупенко рекомендует обучающий курс "ЦБТ Беластиум"

CBT Belastium — лучший курс обучения трейдингу.

"Если меня спросят, какое самое выгодное вложение может сделать начинающий трейдер, я отвечу: обучение по программе "ЦБТ Беластиум"", — утверждает руководитель ЦБТ-Киев. И клиенты прислушиваются к его рекомендациям. Программа, разработанная лучшими трейдерами, аналитиками, финансовыми экспертами ГК ЦБТ, позволяет за короткий срок — всего 10 дней — освоить с нуля уникальный вид бизнеса. Обучение включает разные виды анализа рынка, основы планирования бюджета, психологию трейдера. Благодаря такому комплексному подходу, каждый желающий освоит основы трейдинга. За время работы Дмитрия Крупенко на посту руководителя ЦБТ-Киев, обучение по программе CBT Belastium прошли на 50% больше клиентов, чем за предыдущий двухлетний период. Все они сейчас успешно зарабатывают на финансовых рынках.

Статьи, программы и экспертное мнение Дмитрия Крупенко о ситуации на рынке публикуют ведущие национальные СМИ. За вклад в финансовое образование украинцев он стал финалистом Топ-100 "Гордость Украины. Мужчины"-2019 в номинации "Наука и образование". Записаться на личную консультацию или обучение, ознакомиться с отзывами клиентов вы можете на персональном сайте эксперта. А в блоге вы найдете увлекательные статьи о финансах, инвестициях, психологии трейдера и многих других аспектах трейдинга. 

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