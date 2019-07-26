Доллар в Украине постучал в дно: курс обвалился до нового минимума 2019 года

Курс доллара обвалился до нового минимума 2019 года / 1zoom.ru

Курс доллара в Украине на 29 июля 2019 обновил свой минимум этого года.

Курс НБУ на 29.07.2019 продемонстрировал падение курса доллара к гривне еще почти на 5 копеек. В итоге на этот понедельник регулятор установил официальный курс доллара в Украине на уровне 25,439728 грн/$. Для сравнения: курс доллара на 26 июля 2019 составляет 25,487337 грн/$.

Таким образом, курс доллара нащупал новый минимум в 2019 году.

Отметим, что курс валют НБУ устанавливает после закрытия торгов на межбанке. Это средневзвешенный курс всех торгов. Официальный курс валют можно назвать виртуальным — по такому курсу население купить валюту не может.

В то же время именно официальный курс доллара к гривне закладывает курсовой тренд – на снижение или рост.

Так, наличный курс доллара 26 июля 2019 в Киеве и Украине в целом также снизился. Курс доллара в обменниках опустился, в среднем, на 5-6 копеек – до 25,60 грн/$ в продаже и 25,35 грн/$ в покупке.

Следом опустился и курс евро – также на 6 копеек – до 28,62 грн/евро в продаже.

Ранее эксперт рассказал, как и почему курс доллара может рухнуть до 20 грн/$. По мнению эксперта Тараса Козака, сейчас сложилась для гривны крайне благоприятная ситуация.

Напомним, аналитик назвал курс доллара в Украине в августе 2019. Чрезмерное укрепление курса гривны "бьет" по показателям госбюджета, отметил эксперт.