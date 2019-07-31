Kasta празднует свой 9-й день рождения: цену на товары покупатель назначает сам новости компании

31 июля 2019, 09:59

Всегда приятно получать подарки, но делать их во много раз приятнее.

Этой же мысли придерживается и онлайн гипермаркет, устраивая на свой день рождения огромную распродажу HappyKastaDay, которая состоится 31 июля и 1 августа. Kasta, следуя своей главной миссии  удивлять клиентов инновациями, делая онлайн-шопинг быстрее и комфортнее, предлагает своим клиентам море сюрпризов.

​Самые знаменитые бренды, бесплатная доставка при покупке от 999 гривен, увлекательные акции, новые рыночные техники. И это лишь только несколько из того количества сюрпризов, которыми собирается удивлять Kasta. Главная идея нынешней распродажи — позволить клиенту "налайкать" себе большую скидку, опустив цену  значительно вниз. Скидка, которая действует в этот момент на определенные виды товаров, может измениться, если покупатели проявят активность. И сделать это очень легко.

Нужно просто отметить понравившийся товар, нажав на расположенную рядом иконку, и у вас появится возможность накопить скидки себе и другим, так как каждые два лайка превращаются в гривну дисконта. И чем больше покупателей отметит товар, тем меньше будет его цена. Но в акции участвует ограниченное количество товара и лучше его сразу добавлять в "Избранное". И после этого вам останется наблюдать за уменьшением цены в режиме реального времени.

Готовясь ко дню рождения, Kasta со своими партнерами сделала еще несколько подарков. Каждый 9-й заказ среди оплаченных банковской картой Visa онлайн, автоматически получает скидку в 9%, выбранные девять счастливчиков среди тех, кто использовал для оплаты карту Visa, получают 99% скидки от своего заказа! Деньги вы получите на персональный счет в виде бонусов. Заказ же превышающий 999 гривен, будет доставлен бесплатно. Участники программы лояльности KastaBlack также получают свои преимущества — им разрешается доступ к акциям на 19 минут раньше, чем другим пользователям. Покупатели, использующие мобильное приложение Kasta, могут на 9 минут раньше получить право скидок, чем пользователи основного сайта.

Подарок ждет и тех, кто собирался стать владельцем месячной или годовой подписки на KastaBlack, для них в эти дни появилась отличная возможность — нужно просто оплатить ее картой Visa и получить 50% скидки. Таким образом вы минимизируете свои расходы, получая заказы бесплатно курьером к двери квартиры или в одно из 105 отделений KastaPost, действующих по всей Украине. Кроме того, заказанные вещи всегда можно будет бесплатно рассмотреть и примерить, а если вдруг они по какой-либо причине не подойдут, отправить обратно, получив обратно деньги на банковскую карту в течение 3-4 минут.

Следующий сюрприз для тех клиентов, которые в эти дни предварительно оформят заказ — их ожидает промокод на 30 гривен, который можно использовать при оплате в следующий раз. На Facebook-странице Kasta в это время день рождения тоже будет праздноваться — розыгрыш модных гаджетов, смартфонов, наборы электроники и очень крутых впечатлений — прекрасное продолжение праздника.

Команда Kasta отмечает свой новый год жизни новыми успехами, внедрением революционных технологий, сменой модели бизнеса, расширением категорий, среди которых электроника и бытовая техника, что дает онлайн-платформе возможность активно развиваться, а покупателям совершать самые разные покупки, а затем быстро получать их в отделениях KastaPost.

Давайте праздновать день рождения с Kasta активно, получая самые выгодные предложения и скидки!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Kasta
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:40
Экс-замгенпрокурора Украины призвал убивать "всех вооруженных" на Донбассе
10:37
Телеведущий разделал козла на шоу и был загноблен фанатами
10:27
Отдадут под расписку: в России озвучили сроки возвращения украинских моряков Видео
10:27
Погода в Украине испортится: на 31 июля объявили штормовое предупреждение
10:15
Экс-нардеп напугал массовым "побегом" военнослужащих из рядов ВСУ
10:15
Секта свидетелей Покращення: Порошенко еще не сошел с ума, но уже на грани мнение
10:03
Звезда вечернего Квартала сверкнула ягодицами на пикантном фото
09:59
Kasta празднует свой 9-й день рождения: цену на товары покупатель назначает сам новости компании
09:44
"Кличко не мог, он убогий": Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА ему сулили $20 млн Видео
09:24
Время для реальных соглашений между Трампом и Путиным истекло мнение
09:05
Чат с экс-губернатором Закарпатья Геннадием Москалем
09:04
В ЦИК рассказали, сколько человек уже признаны избранными нардепами
08:46
Погода в Киеве и Украине сегодня обещает холодный душ Видео
08:45
Тень Медведчука: почему кум Путина будет влиять на минские переговоры даже после ухода мнение
08:24
Лига Европы: результаты второго квалификационного раунда
08:20
Эксперт рассказал, почему и зачем Россия запустила новый фейк о малайзийском Боинге
07:39
Трамп рассказал, как США и Россия решат вопрос с гонкой вооружений
07:24
Новый майдан или перевыборы: почему команда Зеленского рискует утратить доверие всего за год мнение
07:22
Переобувание на лету: как экс-союзники Порошенко превратились в его главных критиков
06:59
На грани фола - почему Кличко должен уйти по-собственному мнение
06:47
Это уже не модно: макияж, с которым стыдно появляться на людях - фото
06:45
Виктор Лещинский: Разговоры о завершении строительства Подольско-Воскресенского моста и метро на Троещину – лишь популистские лозунги уходящих политиков
06:38
Завоюет Россию и всех ее женщин: астролог составил прогноз для Олега Винника
06:08
Как искать клад и можно ли играть свадьбу в Ильин день 2019 Видео
05:43
Нибиру "родила" потрошителя: конец света близок - уфологи
05:29
Карпаты подписали двух легионеров
05:11
Любовник Лорак показал фото с Каролиной 18+
04:47
В помощь Нибиру: Сочи атакуют огромные летающие тараканы
04:30
Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали, почему сильная гривна создает проблемы Видео
04:14
50 тысяч гривен за смену: ГПУ поймали на крупных взятках патрульного блокпоста на Донбассе
03:48
Бельгийские теннисистки страстно поцеловались после матча
03:29
Страсть в небе: эксперты рассказали, как удобно и незаметно заниматься сексом в самолете
03:11
Ушел из жизни чемпион Олимпиады в Мельбурне
02:51
Эксперт назвал топ-5 продуктов, которые помогут сохранить молодость кожи
02:34
"Фейки и некомпетентность": Супрун ответила Радуцкому на "особенности лечения у представителей разных рас" Видео
02:17
Западные СМИ объяснили, почему США должны постоянно запугивать Россию
02:12
Топ-модель по-украински 3 сезон: дата выхода, новые правила и состав судей
01:49
Всадила нож в спину: в Черкассах девушка с младенцем на руках устроила резню
01:30
Эксперт объяснил, почему в новой Раде Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон" Видео
01:13
Порошенко рассказал, как в ГБР "сливают" данные по уголовным делам Видео
00:49
Ученые опровергли популярный миф о сексе и лишнем весе
00:30
В Сенате США Россию предложили додушить более жесткими санкциями Видео
00:26
Лига чемпионов: результаты второго квалификационного раунда
00:22
Корейские ученые изобрели лекарство нового поколения новости компании
00:06
Охотник за разумом 2 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер
30 июля, вторник
23:45
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт по Элвису Пресли Видео
23:18
"Лупить безоружных резиновой палкой": Макаревич "родил" песню о протестах в Москве - видео Видео
22:41
Арест российского танкера Neyma: в МИД России открестились от судна
22:08
Ничего святого: мошенник пытался ограбить вдову офицера ВСУ
21:42
"Прошмандовке" Гройсману из-за жалоб на Порошенко предрекли судьбу "использованного презерватива"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять