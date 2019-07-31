Этой же мысли придерживается и онлайн гипермаркет, устраивая на свой день рождения огромную распродажу HappyKastaDay, которая состоится 31 июля и 1 августа. Kasta, следуя своей главной миссии удивлять клиентов инновациями, делая онлайн-шопинг быстрее и комфортнее, предлагает своим клиентам море сюрпризов.

​Самые знаменитые бренды, бесплатная доставка при покупке от 999 гривен, увлекательные акции, новые рыночные техники. И это лишь только несколько из того количества сюрпризов, которыми собирается удивлять Kasta. Главная идея нынешней распродажи — позволить клиенту "налайкать" себе большую скидку, опустив цену значительно вниз. Скидка, которая действует в этот момент на определенные виды товаров, может измениться, если покупатели проявят активность. И сделать это очень легко.

Нужно просто отметить понравившийся товар, нажав на расположенную рядом иконку, и у вас появится возможность накопить скидки себе и другим, так как каждые два лайка превращаются в гривну дисконта. И чем больше покупателей отметит товар, тем меньше будет его цена. Но в акции участвует ограниченное количество товара и лучше его сразу добавлять в "Избранное". И после этого вам останется наблюдать за уменьшением цены в режиме реального времени.

Готовясь ко дню рождения, Kasta со своими партнерами сделала еще несколько подарков. Каждый 9-й заказ среди оплаченных банковской картой Visa онлайн, автоматически получает скидку в 9%, выбранные девять счастливчиков среди тех, кто использовал для оплаты карту Visa, получают 99% скидки от своего заказа! Деньги вы получите на персональный счет в виде бонусов. Заказ же превышающий 999 гривен, будет доставлен бесплатно. Участники программы лояльности KastaBlack также получают свои преимущества — им разрешается доступ к акциям на 19 минут раньше, чем другим пользователям. Покупатели, использующие мобильное приложение Kasta, могут на 9 минут раньше получить право скидок, чем пользователи основного сайта.

Подарок ждет и тех, кто собирался стать владельцем месячной или годовой подписки на KastaBlack, для них в эти дни появилась отличная возможность — нужно просто оплатить ее картой Visa и получить 50% скидки. Таким образом вы минимизируете свои расходы, получая заказы бесплатно курьером к двери квартиры или в одно из 105 отделений KastaPost, действующих по всей Украине. Кроме того, заказанные вещи всегда можно будет бесплатно рассмотреть и примерить, а если вдруг они по какой-либо причине не подойдут, отправить обратно, получив обратно деньги на банковскую карту в течение 3-4 минут.

Следующий сюрприз для тех клиентов, которые в эти дни предварительно оформят заказ — их ожидает промокод на 30 гривен, который можно использовать при оплате в следующий раз. На Facebook-странице Kasta в это время день рождения тоже будет праздноваться — розыгрыш модных гаджетов, смартфонов, наборы электроники и очень крутых впечатлений — прекрасное продолжение праздника.

Команда Kasta отмечает свой новый год жизни новыми успехами, внедрением революционных технологий, сменой модели бизнеса, расширением категорий, среди которых электроника и бытовая техника, что дает онлайн-платформе возможность активно развиваться, а покупателям совершать самые разные покупки, а затем быстро получать их в отделениях KastaPost.

Давайте праздновать день рождения с Kasta активно, получая самые выгодные предложения и скидки!