Как найти добротные запчасти с гарантией для ремонта автомобиля новости компании

1 августа 2019, 12:35

Ремонт автомобиля часто вызывает сложности с выбором запчастей – хочется не прогадать, установить надежную комплектацию, которая прослужит длительный период.

Важно чтобы детали соответствовали модели автомобиля, подошли и не создавали дисбаланса.

Если вы в поисках качественной продукции с точным описанием по моделям, рекомендуем купить автозапчасти в Украине на сервисе Pipicar, где каждый найдет для себя все необходимое.

Что предлагает Интернет-магазин

Компания Pipicar работает на основе двух принципов:

  • обеспечивать достойный выбор продукции, не подводить покупателей с ассортиментом, чтобы находить в каталоге нужные детали;
  • контролировать цену – останавливать рост за счет постоянного сотрудничества с производителями и отсутствия работы через посредников.

Экономьте время на посещении автомагазинов, ведь все организационные действия выполнят сотрудники "Пипикар". Вы просто оформляете заявку, указываете параметры авто и нужную запасную часть, а сотрудники упакуют ее, оформят и отправят к вам курьерской доставкой.

Количество запчастей для заказа не ограничено – оформляйте любые партии. Магазин сотрудничает с частными лицами и предприятиями – автосервисы, ремонтные службы.

Разновидность запчастей в ассортименте

Категории ассортимента обширны:

  • тормозные системы;
  • тормозные колодки;
  • гидравлика;
  • турбины;
  • детали двигателя;
  • системы выпуска;
  • амортизаторы и подвески;
  • ремни, цепи и натяжители;
  • фильтры;
  • сцепление;
  • запчасти трансмиссии;
  • электрика;
  • системы отопления и охлаждения;
  • детали кузова;
  • вспомогательные аксессуары.

На Pipicar также широкий модельный ряд автомобильных марок, под которые предназначены изделия для ремонта. В каталоге детали для BMW, CHEVROLET, GEELY, HYUNDAI, ISUZU, а также запчасти на АУДИ 80, которые представлены в специальном разделе на сайте компании. Полный список марок смотрите в каталоге магазина.

Условия заказа запчастей

Заказчик выбирает способы оплаты и доставки по своим предпочтениям. Для оплаты предлагают такими методами:

  • наличными при самовывозе или наложенном платеже с доставкой в отделение Новой Почты;
  • картой ПриватБанка – через терминал, банковское отделение или банкинг Приват24.

Предоплата товаров не обязательна, расчет можно совершать при получении посылки. Только для узлов, которые поставляют под заказ с других стран, требуется предоплата. Срок доставки спецзаказа составляет от 2 дней.

Забрать покупку можно самостоятельно с киевского склада, или оформить доставку украинской транспортной компанией "Новая Почта".

На товары оформляют гарантию сроком на 6 месяцев или 20 тыс. км, за исключением АКБ, на который выдают от 12 до 36 месяцев. На протяжении 14 дней запчасти подлежат возврату, при условии, что у покупателя сохранился чек, целостная упаковка и сам товар без следов установки. Больше условий о пересылке, гарантии, возврате, а также описание механизмов для ремонта смотрите на сайте Интернет-магазина Pipicar.

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