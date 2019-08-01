Важно чтобы детали соответствовали модели автомобиля, подошли и не создавали дисбаланса.

Если вы в поисках качественной продукции с точным описанием по моделям, рекомендуем купить автозапчасти в Украине на сервисе Pipicar, где каждый найдет для себя все необходимое.

Что предлагает Интернет-магазин

Компания Pipicar работает на основе двух принципов:

обеспечивать достойный выбор продукции, не подводить покупателей с ассортиментом, чтобы находить в каталоге нужные детали;

контролировать цену – останавливать рост за счет постоянного сотрудничества с производителями и отсутствия работы через посредников.

Экономьте время на посещении автомагазинов, ведь все организационные действия выполнят сотрудники "Пипикар". Вы просто оформляете заявку, указываете параметры авто и нужную запасную часть, а сотрудники упакуют ее, оформят и отправят к вам курьерской доставкой.

Количество запчастей для заказа не ограничено – оформляйте любые партии. Магазин сотрудничает с частными лицами и предприятиями – автосервисы, ремонтные службы.

Разновидность запчастей в ассортименте

Категории ассортимента обширны:

тормозные системы;

тормозные колодки;

гидравлика;

турбины;

детали двигателя;

системы выпуска;

амортизаторы и подвески;

ремни, цепи и натяжители;

фильтры;

сцепление;

запчасти трансмиссии;

электрика;

системы отопления и охлаждения;

детали кузова;

вспомогательные аксессуары.

На Pipicar также широкий модельный ряд автомобильных марок, под которые предназначены изделия для ремонта. В каталоге детали для BMW, CHEVROLET, GEELY, HYUNDAI, ISUZU, а также запчасти на АУДИ 80, которые представлены в специальном разделе на сайте компании. Полный список марок смотрите в каталоге магазина.

Условия заказа запчастей

Заказчик выбирает способы оплаты и доставки по своим предпочтениям. Для оплаты предлагают такими методами:

наличными при самовывозе или наложенном платеже с доставкой в отделение Новой Почты;

картой ПриватБанка – через терминал, банковское отделение или банкинг Приват24.

Предоплата товаров не обязательна, расчет можно совершать при получении посылки. Только для узлов, которые поставляют под заказ с других стран, требуется предоплата. Срок доставки спецзаказа составляет от 2 дней.

Забрать покупку можно самостоятельно с киевского склада, или оформить доставку украинской транспортной компанией "Новая Почта".

На товары оформляют гарантию сроком на 6 месяцев или 20 тыс. км, за исключением АКБ, на который выдают от 12 до 36 месяцев. На протяжении 14 дней запчасти подлежат возврату, при условии, что у покупателя сохранился чек, целостная упаковка и сам товар без следов установки. Больше условий о пересылке, гарантии, возврате, а также описание механизмов для ремонта смотрите на сайте Интернет-магазина Pipicar.