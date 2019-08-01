Все про безопасные перевозки товаров из Китая новости компании

1 августа 2019, 13:01

Яркие и привлекательные товары предлагают производители Поднебесной. На китайских площадках представлены в разнообразии дизайнерская одежда, передовая техника и оригинальные вещи.

В интернет-магазинах Китая можно найти уникальные предметы для дома, интересный декор и многие развивающие игрушки для детей. Производители КНР активно разрабатывают товары, которые отличаются хорошим качеством и доступными ценами.

Не стоит ставить ярлыки и предполагать, что китайская продукция – это второсортные вещи. Напротив, это развитая индустрия изготовления товаров разного назначения, над их созданием трудятся опытные специалисты и инженеры. При внимательном изучении каталогов и изучении репутации продавцов – заказывать оттуда выгодно.

Как доставить заказ из Китая

Теперь нет препятствия для заказов продукции с маркетплейсов Китая. Это раньше организационные вопросы во многом останавливали. Сейчас специальные компании-перевозчики легко доставят посылки любых партий и обьемов.

Транспортная компания Meest China перевозит товары по маршруту Китай-Украина по удобной системе обработки заказов. Способ перевозки товаров из Китая от Meest China состоит из таких этапов:

  1. Регистрация пользователя в системе перевозчика. Это можно выполнить на сайте Meest China или скачать мобильное приложение. Там заполняете регистрационную форму и становитесь пользователем системы myMeest.
  2. Выбор и заказ товаров на ТаоВао. Заказываете в интернет-магазинах Китая, продавцы доставляют посылку на склад Meest China, где будет проходить подготовка к транспортированию и отправка. Зарегистрируйте китайский трек-номер посылки, чтобы сотрудники службы смогли идентифицировать ваш груз среди других посылок.
  3. Подготовка к транспортировке. Заказчик контролирует прибытие груза на склад перевозчика по статусу в личном кабинете. После чего может объединять или разделять посылки по собственным потребностям в рамках услуги Консолидация.
  4. Выбор способа перевозки и оплата услуг. Возможна оплата стоимости доставки картой Visa/MasterCard, как это сделать описано на сайте Meest China.

Условия перевозок Китай-Украина

На сроки перевозок влияют способы доставки. Перевозчик Meest China выполняет транспортировку из КНР такими способами:

  • авиа-доставка – занимает 10-12 дней;
  • железнодорожная доставка – длится до 40 дней.

На сайте перевозчика подробно указаны условия и этапы обработки заказов. Также, для удобства и контроля передвижения посылок, заказчики могут совершать отслеживание посылок из Китая по номеру груза, нужно просто вставить свой международный трек-номер в поисковую форму по ссылке https://meest.cn/tracking. Это устраняет беспокойства, ведь клиент точно видит местонахождение посылки. Компания выполняет доставку по Украине тремя способами. Это может быть – курьерская служба Meest Express, прямо в руки получателя, или доставка в почтомат и отделение Нова Пошта или УкрПошта, в вашем городе.

Заказывайте нужные предметы и вещи из Китая, и будьте спокойны за безопасную доставку вашей посылки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:33
Хорхе Масвидаль бросил вызов Макгрегору
13:30
"Сочная": Настя Каменских в бикини начала новый флешмоб
13:17
Боксера приговорили к 18 годам за сексуальное насилие над дочерью
13:15
Соцсети покорил новый хмурый кот с озлобленной мордой (фото)
13:06
Поздравления с Днем Ильи 2019: живые картинки и душевные поздравления Фото
13:01
Все про безопасные перевозки товаров из Китая новости компании
12:58
От зноя до заморозков: синоптики удивили прогнозом погоды на август Видео
12:56
В Киеве на вход и выход закрыли станцию метро: названа причина
12:47
"Союз с мародерами": Мосийчук проехался по объединению Ляшко с Кличко
12:35
Как найти добротные запчасти с гарантией для ремонта автомобиля новости компании
12:34
В Киеве коп умер прямо за рулем патрульного авто Фото Видео
12:20
На Житомирщине раскурочили памятники на могилах бойцов АТО Фото
11:57
Экс-президент Порошенко пообещал покаяться, но не журналистам
11:53
Порошенко назвал свою главную ошибку Видео
11:51
Леди Гагу потроллила бывшая ее нового парня Видео
11:42
Как повысить работоспособность: врач назвала четыре правила Видео
11:33
Жара сдается: синоптик предупредила о серьезной заявке на осень Видео
11:20
На курортах Азовского моря из-за Крымского моста случилось жуткое ЧП (фото, видео)
11:18
Гонки цен: что меняется в Украине в августе 2019 – от топлива до газа Видео
11:07
У Вакарчука озвучили ключевые задачи Рады IX созыва
10:53
У Зеленского назвали сроки формирования нового состава Кабмина Видео
10:43
"Как в порнушке": Киркоров забавляется с экс-партнершой Зеленского Видео
10:38
"Не пузатый и не мордатый": Зеленский похвастался новым фото из спортзала
10:26
"Прямое хищение в офшоры": против Порошенко завели еще одно дело Видео
10:10
Диетолог объяснила, почему к сливам стоит присмотреться Видео
09:59
Взятка в 20 миллионов: Кличко "накапал" на Богдана в НАБУ Видео
09:58
"Жопку повыше": Слава Каминская оголилась и возбудила зрителей
09:53
Гороскоп на август-2019: какие знаки зодиака обретут счастье и кто под угрозой
09:40
"Погоня и ДТП": в Днепре иномарка влетела в маршрутку, много пострадавших Фото Видео
09:30
Безводный коллапс на Луганщине: три города остались без водоснабжения Видео
09:24
Выжившее из ума прошлое: Зеленскому придется платить по счетам Порошенко мнение
09:10
"Ожоги, сгоревшее здание и авто": под Киевом на АЗС был мощный пожар Фото Видео
08:57
Порошенко с семьей двумя самолетами улетел из Украины - СМИ Видео
08:42
Какие опасности поджидают Украину из-за укрепления гривны мнение
08:41
Чат із політичним аналітиком Олександром Донієм
08:40
В Киеве была "самая милая погоня в мире", опубликовано видео Видео
08:30
"В Киеве — коррупция": Ткаченко не исключил поход в столичную власть Видео
08:25
Оппозиция Зеленскому в Раде вырисовалась вполне отчетливо мнение
08:15
Части Украины грозит очень серьезное похолодание: синоптик назвал даты Видео
08:12
Астролог назвал самый удачный и самый ужасный день в августе
07:50
Трамп протянул руку помощи Путину Видео
07:25
Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом Видео
07:22
Приватизация госбанков: зачем она нужна и что будет с вкладами мнение
06:52
Что ждет Украину в случае приватизации госбанков мнение
06:31
Стрижка боб 2019: самые модные варианты для эффекта омоложения Фото
06:10
Диетолог объяснила, как правильно употреблять алкоголь
06:08
Как на самом деле Илья писает в воду и что надо делать в Ильин день 2019 Видео
05:51
Мокрая Надя Дорофеева похвалилась аппетитными формами
05:29
Монстр с Нибиру прокусил Солнце: в августе наступит конец света - уфологи
05:27
Лига чемпионов: известны все пары третьего квалификационного раунда
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять