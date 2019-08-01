В интернет-магазинах Китая можно найти уникальные предметы для дома, интересный декор и многие развивающие игрушки для детей. Производители КНР активно разрабатывают товары, которые отличаются хорошим качеством и доступными ценами.

Не стоит ставить ярлыки и предполагать, что китайская продукция – это второсортные вещи. Напротив, это развитая индустрия изготовления товаров разного назначения, над их созданием трудятся опытные специалисты и инженеры. При внимательном изучении каталогов и изучении репутации продавцов – заказывать оттуда выгодно.

Как доставить заказ из Китая

Теперь нет препятствия для заказов продукции с маркетплейсов Китая. Это раньше организационные вопросы во многом останавливали. Сейчас специальные компании-перевозчики легко доставят посылки любых партий и обьемов.

Транспортная компания Meest China перевозит товары по маршруту Китай-Украина по удобной системе обработки заказов. Способ перевозки товаров из Китая от Meest China состоит из таких этапов:

Регистрация пользователя в системе перевозчика. Это можно выполнить на сайте Meest China или скачать мобильное приложение. Там заполняете регистрационную форму и становитесь пользователем системы myMeest. Выбор и заказ товаров на ТаоВао. Заказываете в интернет-магазинах Китая, продавцы доставляют посылку на склад Meest China, где будет проходить подготовка к транспортированию и отправка. Зарегистрируйте китайский трек-номер посылки, чтобы сотрудники службы смогли идентифицировать ваш груз среди других посылок. Подготовка к транспортировке. Заказчик контролирует прибытие груза на склад перевозчика по статусу в личном кабинете. После чего может объединять или разделять посылки по собственным потребностям в рамках услуги Консолидация. Выбор способа перевозки и оплата услуг. Возможна оплата стоимости доставки картой Visa/MasterCard, как это сделать описано на сайте Meest China.

Условия перевозок Китай-Украина

На сроки перевозок влияют способы доставки. Перевозчик Meest China выполняет транспортировку из КНР такими способами:

авиа-доставка – занимает 10-12 дней;

железнодорожная доставка – длится до 40 дней.

На сайте перевозчика подробно указаны условия и этапы обработки заказов. Также, для удобства и контроля передвижения посылок, заказчики могут совершать отслеживание посылок из Китая по номеру груза, нужно просто вставить свой международный трек-номер в поисковую форму по ссылке https://meest.cn/tracking. Это устраняет беспокойства, ведь клиент точно видит местонахождение посылки. Компания выполняет доставку по Украине тремя способами. Это может быть – курьерская служба Meest Express, прямо в руки получателя, или доставка в почтомат и отделение Нова Пошта или УкрПошта, в вашем городе.

Заказывайте нужные предметы и вещи из Китая, и будьте спокойны за безопасную доставку вашей посылки.